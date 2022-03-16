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Гороскоп на 16 березня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

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Гороскоп на 16 березня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

ТСН.ua

Карти Таро підтримують у важкі хвилини життя.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 16 березня 2022 року розповідає, що Левів чекають розчарування, а у Дів ситуація покращиться. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 16 березня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Дурень"

©

Не бійтеся робити перший крок. У любові спробуйте щось нове. На роботі розпочніть працю над новим проєктом. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Королева жезлів"

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Додайте пристрасті. Зануртеся у секс на повну. У русі кар'єрними сходами навіть не думайте зупинятися. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Двійка жезлів"

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Попереду нові здобутки. У любові проявіть найкращі риси характеру. На роботі дійте активніше. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Королева кубків"

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Додайте емоцій. У стосунках прислухайтеся до мудрих порад. На роботі варто прислухатися до голосу серця. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "П'ятірка кубків"

© ТСН.ua
ТСН.ua

Вас чекатимуть розчарування. У любові можливі втрати. На роботі остерігайтеся проблем. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Зірка"

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Ситуація покращується. Ваші любовні муки завершуються. У роботі проявіть свій професіоналізм. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Лицар пентаклів"

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Шукайте нові можливості. У стосунках почніть довіряти одне одному. Дійте активно на роботі. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Дев'ятка пентаклів"

[media type="photo" id="401919096"Сконцентруйтеся на своїх бажаннях. У любові прагніть більшого. Шукайте нові способи заробітку. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Сонце"

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Все просто чудово. У любові все буде добре. У русі кар'єрними сходами обирайте велику мету. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Шістка мечів"

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Буде важко. У стосунках не зациклюйтеся на побуті. На роботі очікуйте нових викликів. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Вісімка жезлів"

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Рухайтеся разом до перемоги. У стосунках не варто зупинятися. На роботі сміливо вирушайте до перемоги. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

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Буде важко, але ви впораєтеся. У любові буде боляче. На роботі очікуйте нових випробувань. 

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