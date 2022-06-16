Гороскоп на 16 червня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають певні підказки.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 16 червня 2022 року розповідає, що Дівам слід шукати баланс, а Ракам варто очікувати змін.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 16 червня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Лицар мечів"
Сміливо рухайтеся вперед. У стосунках не ображайте другу половинку. Обдумайте свої дії на роботі.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Маг"
Шукайте баланс. У любові прагніть до ідеалу. На роботі знайдіть однодумців.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Трійка кубків"
Час від часу влаштовуйте маленькі свята. Насолоджуйтеся перебуванням з партнером або партнеркою. А на роботі потрібна невеличка гулянка.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Смерть"
Очікуйте змін. У коханні можливі кардинальні зміни. Потурбуйтеся про записний варіант на роботі.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Вісімка пентаклів"
Працюйте гідно та отримаєте результат. У стосунках спробуйте працювати разом на благо вашої пари. А на роботі час проявити професіоналізм.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Імператор"
Шукайте баланс. У стосунках проявіть силу характеру. У русі кар'єрними сходами впевніться, що ваша позиція досить стійка.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Паж жезлів"
Додайте трішки вогню. У любові спробуйте щось креативне. А на роботі час розпочати новий проєкт.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Туз пентаклів"
Справи поліпшуються. У стосунках перевірте партнера чи партнерку на жадобу до коштів. У роботі вибирайте фінансово вигідний варіант.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Помірність"
Знайдіть "золоту середину". У стосунках не ображайтеся на партнера чи партнерку. Шукайте баланс на роботі.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Королева кубків"
Відкрийте серце широко. У любові дослухайтеся до голосу серця, а в стосунках - до внутрішнього голосу.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Повішений"
Змініть свій погляд на ситуацію. У стосунках все може перевернутися з ніг на голову. А в робочих питаннях шукайте альтернативні думки.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Страшний суд"
Пам'ятайте про свої вчинки. У любові можлива розплата за ваші вчинки. А на роботі остерігайтеся ворогів.
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