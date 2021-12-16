Гороскоп на 16 грудня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 16 грудня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро розповідають, що робити далі.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 16 грудня 2021 року розповідає, що Овнам слід бути ощадливими, а Дівам - насолоджуватися щастям.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 16 березня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Четвірка пентаклів"

Не займайтеся марнотратством. У стосунках будьте ощадливими. А на роботі - обережними.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

Вас чекають випробування. У стосунках вам можуть зробити боляче. На роботі захищайте своє серце.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Трійка пентаклів"

Час навчатися чомусь новому. У стосунках опирайтеся на попередній досвід. На роботі запропонуйте новий напрямок для розвитку.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Лицар мечів"

Сміливо рухайтеся вперед. У стосунках не бійтеся говорити про свої бажання. На роботі дійте рішуче.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Двійка кубків"

Почніть нарешті довіряти одне одному. У любові рухайтеся назустріч своїм почуттям. На роботі знайдіть однодумців.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Десятка кубків"

Насолоджуйтеся щастя. У стосунках цінуйте партнера або партнерку поруч з вами. На роботі рухайтеся до успіху.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Ви досягнули чимало, тому продовжуйте у цьому ж дусі. На роботі слід запропонувати щось раціональне. У стосунках навчіться довіряти партнеру.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Самітник"

Знайдіть свій внутрішній дзен. У стосунках час взяти паузу. А на роботі - відгул або відпустку.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Світ"

Шукайте умиротворення. На роботі варто уповільнитися. А у стосунках - пришвидшитися.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Рухайтеся вперед та до нових перемог. У стосунках спробуйте покращити стосунки з партнером чи партнеркою. На роботі знайдіть гідних партнерів.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Ієрофант"

Баланс - ключове слово дня. У стосунках знайдіть точку опори. А на роботі прислухайтеся до поради колеги.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "П'ятірка кубків"

Вас може захопити розчарування. У стосунках час заспокоїтися. А на роботі потрібно ухвалювати зважені рішення.

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