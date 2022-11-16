Гороскоп на 16 листопада 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро можуть стати надійною опорою у складні часи.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 16 листопада 2022 року розповідає, що Овнам слід бути ощадливими, а Дівам - насолоджуватися щастям.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 16 листопада 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Четвірка пентаклів"

Не займайтеся марнотратством. У стосунках будьте ощадливими. А на роботі - обережними.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

Вас чекають випробування. У стосунках вам можуть зробити боляче. На роботі захищайте своє серце.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Трійка пентаклів"

Час навчатися чомусь новому. У стосунках опирайтеся на попередній досвід. На роботі запропонуйте новий напрямок для розвитку.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Лицар мечів"

Сміливо рухайтеся вперед. У стосунках не бійтеся говорити про свої бажання. На роботі дійте рішуче.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Двійка кубків"

Почніть нарешті довіряти одне одному. У любові рухайтеся назустріч своїм почуттям. На роботі знайдіть однодумців.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Десятка кубків"

Насолоджуйтеся щастя. У стосунках цінуйте партнера або партнерку поруч з вами. На роботі рухайтеся до успіху.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Ви досягнули чимало, тому продовжуйте у цьому ж дусі. На роботі слід запропонувати щось раціональне. У стосунках навчіться довіряти партнеру.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Самітник"

Знайдіть свій внутрішній дзен. У стосунках час взяти паузу. А на роботі - відгул або відпустку.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Світ"

Шукайте умиротворення. На роботі варто уповільнитися. А у стосунках - пришвидшитися.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Рухайтеся вперед та до нових перемог. У стосунках спробуйте покращити стосунки з партнером чи партнеркою. На роботі знайдіть гідних партнерів.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Ієрофант"

Баланс - ключове слово дня. У стосунках знайдіть точку опори. А на роботі прислухайтеся до поради колеги.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "П'ятірка кубків"

Вас може захопити розчарування. У стосунках час заспокоїтися. А на роботі потрібно ухвалювати зважені рішення.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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