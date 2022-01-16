Гороскоп на 16 січня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 16 січня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро озвучують підказки Всесвіту.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 16 січня 2022 року розповідає, що Близнятам буде допомагати доля, а Ракам варто бути уважними.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 16 січня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Паж пентаклів"

Вас очікують значні здобутки. У стосунках сконцентруйтеся на обраній меті. А на роботі сміливо вирушайте уперед.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Дев'ятка пентаклів"

Насолоджуйтеся плодами свого успіху. У любові наважтеся на слабкість. У робочих справах знайдіть надійних союзників.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Сонце"

Вам допомагає доля. Упевнено рухайтеся вперед. У робочих викликах не бійтеся ставити амбітні цілі.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "П'ятірка мечів"

Уважно дивіться довкола. У стосунках перевірте, чи вас не зрадять. У русі кар'єрними сходами варто зробити перерву.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Десятка жезлів"

Ви часто самі собі створюєте проблеми. У любові можуть виникнути проблеми. На роботі остерігайтеся ворогів.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Король жезлів"

Проявіть вогонь. Дійте активніше у стосунках. Додайте пристрасті до розв'язання робочих питань.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Вісімка мечів"

Буде боляче, але ви впораєтеся. У любові вам можуть поранити серце. На роботі уникайте викликів.

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СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Лицар пентаклів"

Попереду - нові можливості: скористайтеся нині у коханні та для розв'язання проблемних ситуацій на роботі.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Колесо фортуни"

Все тече, все змінюється. У любові очікуйте на зміни. Наважтесь на щось нове на роботі.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Трійка пентаклів"

Все буде добре. У стосунках дійте активніше. На роботі очікуйте винагороди або премії.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Колісниця"

Сміливо рухайтеся вперед. У любові вирушайте в романтичну подорож. На роботі можливі роз'їзди.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Сімка мечів"

Будьте обережними. У стосунках можливі нові виклики. На роботі уникайте проблем.

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