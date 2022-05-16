Гороскоп на 16 травня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 16 травня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають опору у нелегкі дні.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 16 травня 2022 року розповідає, що Козорогів очікують нові перемоги, а Близнятам варто почати довіряти людям.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 16 травня 2022 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Сімка жезлів"

Час оборонятися. У стосунках проявіть силу волі. Додайте агресії на роботі.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Двійка мечів"

Розв’язання ситуації - просто у вас під носом. У любові настають важкі часи. Не давайте себе ображати на роботі.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Закохані"

Довіра - ваше ключове слово дня. Довіряйте своєму партнеру на роботі та розкрийте свій потенціал на роботі.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Четвірка кубків"

Не відмовляйтеся від цікавих пропозицій. У стосунках дозвольте собі більше емоцій. Довіряйте колегам на роботі.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Двійка пентаклів"

Час спробувати щось нове. У коханні замисліться над спільним проєктом. На роботі потрібно почати щось нове і прибуткове.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Паж мечів"

Не ображайте інших людей. Закрийте на трішки своє серце. У розв’язанні робочих питань спирайтеся на інтелект.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Рухайтеся вперед. У стосунках дійте з усіх сил. Проявіть активність у русі кар’єрними сходами.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Королева жезлів"

Увімкніть мозок на повну. Продемонструйте інтелект у стосунках. Продемонструйте професіоналізм на роботі.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Паж кубків"

Відкрийте своє серце. Додайте дрібку пристрасті у стосунки. Прислухайтеся до голосу інтуїції у робочих справах.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Попереду нові перемоги. У стосунках очікуйте більшого. На роботі покажіть, що ви - найкращі.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Сімка кубків"

Обирайте один варіант шляху. У коханні замисліться про синицю в руках. На роботі не женіться за всім відразу.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Трійка жезлів"

Попереду - нові відкриття. Сміливо рухайтеся уперед у стосунках. Дійте активніше на роботі.

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