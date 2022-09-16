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Гороскоп на 16 вересня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

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Карти Таро дають змогу більше осягнути свою ідентичність.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 16 вересня 2022 року розповідає, що Ракам слід зрозуміти, що вони хочуть насправді, а Рибам - зізнатися у своїх почуттях. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 16 вересня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Лицар мечів"

Щосили рухайтеся вперед. Знайдіть у собі впевненість. На роботі засукайте рукава. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Двійка кубків"

Шукайте партнерів. У стосунках рухайтеся назустріч одне одному. На роботі проявіть толерантність. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Король пентаклів"

Працюйте та отримаєте гідний результат. У стосунках ви можете бути занадто жорсткими. На роботі поводьтеся достойно. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Паж пентаклів"

Зрозумійте, що ви хочете насправді. У любові пройдіть перевірку фінансами, а на роботі дійте активніше.  

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Десятка мечів"

Ви впали та піднятися буде важко. На роботі спробуйте уникати ворогів. У стосунках вам можуть завдати болю.  

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Туз кубків"

Вас переповнюють емоції. Урівноважте стосунки. На роботі сміливо рухайтеся вперед. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Туз мечів"

Пробивайте собі шлях вашим розумом. У стосунках не варто ображати другу половинку словами. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Шістка мечів"

Не зводьте все до побуту. У стосунках опирайтеся проблемам. На роботі не пливіть за течією. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Колесо Фортуни"

Все тече. Все змінюється. У любові обирайте шлях, який відчуваєте серцем. На роботі не шукайте легких доріг. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Трійка кубків"

Святкуйте маленькі успіхи та перемоги. Шукайте однодумців. На роботі не забувайте про відпочинок. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Насолоджуйтеся тим, що маєте. На роботі все складуються як найкраще. На роботі спробуйте розпочати новий проєкт.  

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Король кубків"

Варто зізнатися хоча б собі, що ви хочете від стосунків. На роботі очікуйте на результат. А в стосунках - на сюрпризи.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
632
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