Гороскоп на 16 вересня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 16 вересня 2022 року розповідає, що Ракам слід зрозуміти, що вони хочуть насправді, а Рибам - зізнатися у своїх почуттях.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 16 вересня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Лицар мечів"

Щосили рухайтеся вперед. Знайдіть у собі впевненість. На роботі засукайте рукава.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Двійка кубків"

Шукайте партнерів. У стосунках рухайтеся назустріч одне одному. На роботі проявіть толерантність.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Король пентаклів"

Працюйте та отримаєте гідний результат. У стосунках ви можете бути занадто жорсткими. На роботі поводьтеся достойно.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Паж пентаклів"

Зрозумійте, що ви хочете насправді. У любові пройдіть перевірку фінансами, а на роботі дійте активніше.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Десятка мечів"

Ви впали та піднятися буде важко. На роботі спробуйте уникати ворогів. У стосунках вам можуть завдати болю.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Туз кубків"

Вас переповнюють емоції. Урівноважте стосунки. На роботі сміливо рухайтеся вперед.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Туз мечів"

Пробивайте собі шлях вашим розумом. У стосунках не варто ображати другу половинку словами.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Шістка мечів"

Не зводьте все до побуту. У стосунках опирайтеся проблемам. На роботі не пливіть за течією.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Колесо Фортуни"

Все тече. Все змінюється. У любові обирайте шлях, який відчуваєте серцем. На роботі не шукайте легких доріг.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Трійка кубків"

Святкуйте маленькі успіхи та перемоги. Шукайте однодумців. На роботі не забувайте про відпочинок.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Насолоджуйтеся тим, що маєте. На роботі все складуються як найкраще. На роботі спробуйте розпочати новий проєкт.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Король кубків"

Варто зізнатися хоча б собі, що ви хочете від стосунків. На роботі очікуйте на результат. А в стосунках - на сюрпризи.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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