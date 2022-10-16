Гороскоп на 16 жовтня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро підказують, що ви приречені на успіх.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 16 листопада 2021 року розповідає, що Рибам доведеться захищати свої позиції, а Овнам - скласти всі свої сили докупи.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 16 листопада 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Королева мечів"
Складіть всі свої сили докупи. У стосунках не робіть боляче партнеру або партнерці. А на роботі стрімко просувайтеся вперед.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Башта"
Все може бути знищене дощенту. У любові час замислитися про запасний план. На роботі буде важко.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Помірність"
Не переливайте із пустого в порожнє. У стосунках знайдіть баланс. А на роботі - впевненість у собі.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Королева жезлів"
Додайте вогню. У стосунках спробуйте щось нове. На роботі просувайтеся вперед.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Паж кубків"
Пристрасть зараз ваше ім'я. У любові додайте драйву. На роботі проявіть професіоналізм.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Лицар жезлів"
Сміливо рухайтеся вперед. На роботі займіться пристрасним сексом. У русі кар'єрними сходами не зупиняйтеся.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Імператор"
Потрібно проявити міць. У стосунках покажіть, що ви - криця, а на роботі - кремінь.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "'Імператриця"
Розвиток - ключове слово нинішнього дня. У стосунках потрібно більше адекватності. А на роботі - впевненості у собі.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Паж жезлів"
Спробуйте щось нове. У стосунках сміливо просувайтеся вперед. На роботі дійте активніше.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Дев'ятка кубків"
Наповніться щастям. У любові щастя буде багато. На роботі шукайте однодумців.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Сонце"
Все буде добре. У стосунках сподівайтеся на краще. А на роботі ситуація покращиться.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Король мечів"
У стосунках доведеться захищати свої позиції. На роботі дійте активніше. Нехай над всім панує розум.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Читайте також таропрогноз на жовтень 2022.
Читайте також:
- Таропрогноз на осінь 2022 року: що карти нам віщують
- Коли переводять годинники на зимовий час в Україні