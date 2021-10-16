Гороскоп на 16 жовтня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 16 жовтня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дозволяють мобілізувати внутрішні сили.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 16 жовтня 2021 року розповідає, що Близнята працюють на успіх, а у Левів можливі нові виклики.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 16 жовтня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Зірка"

Вам світить щаслива зоря. Стосунки варто полагодити. На роботі заплануйте подальший розвиток.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

Буде важко, але ви впораєтеся. У стосунках вас можуть образити. На роботі слід очікувати нових викликів.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Паж пентаклів"

Ви гідно працюєте на свій успіх. У стосунках почніть накопичувати разом. У сфері роботи шукайте прибутковіші варіанти.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Світ"

Шукайте гармонію. У стосунках зрозумійте, що ви хочете далі. На роботі дійте активно.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Десятка мечів"

Можливі нові виклики. У стосунках намагайтеся не ранити партнера. На роботі можливі випробування.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Трійка пентаклів"

Працюйте достойно та отримаєте результат. У стосунках зрозумійте, що ви хочете від них далі. На роботі розпочніть новий проєкт.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Попереду - перемоги. У стосунках очікуйте нових успіхів, а у професійній сфері - здобутків.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Ієрофант"

Не забувайте про баланс. У стосунках урівноважте тіло та розум. На роботі у русі кар'єрними сходами не варто зупинятися.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Дурень"

Не бійтеся робити перший крок. У любові розкрийте свій потенціал, а на роботі сміливо рухайтеся вперед.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "П'ятірка кубків"

Не ображайтеся занадто багато. У стосунках у вас залишилося ще трішки любові. На роботі вас можуть образити.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Туз мечів"

Інтелект - ось ваша основна зброя. У стосунках прагніть більшого. На роботі проявіть професіоналізм.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Шістка кубків"

Поверніться до минулого. Зустріньтеся зі старими друзями. А у розв'язанні робочих викликів не забувайте про колег.

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