Гороскоп на 17 березня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро допомагають заземлитися у критичні моменти.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 17 березня 2022 року розповідає, що Водоліям варто захищати своє, а Рибам - не боятися зробити перший крок.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 17 травня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "П'ятірка пентаклів"
Не варто тринькати кошти направо і наліво. У стосунках почніть разом заощаджувати. Дійте обережно на роботі.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Сімка кубків"
Не женіться за всім і відразу. У любові навчіть розсудливо обирати. У русі кар'єрними сходами оберіть одну мету.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Четвірка мечів"
Не біжіть. Знайдіть час для перепочинку. У любові робіть паузи. А на роботі потурбуйтеся про новорічну відпустку.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Король кубків"
Відкрийте своє серце. У стосунках дослухайтеся до мудрих порад. А на роботі урівноважте емоційний стан.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Сила"
Продемонструйте силу. У стосунках шукайте гармонію. А у розв'язанні робочих питань проявіть професіоналізм.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Четвірка жезлів"
Шукайте баланс. Час стосункам вийти на новий рівень. На роботі вас чекають нові виклики, але ви впораєтеся.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Двійка кубків"
Рухайтеся назустріч одне одному. У любові не забувайте про дружбу. На роботі розраховуйте на колег.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Десятка кубків"
Ситуація покращується. Насолоджуйте стосунками. Дійте активно на роботі.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Закохані"
Ви маєте зробити вибір, тому пам'ятайте про наслідки. У стосунках додайте вогню. А на роботі шукайте партнерів.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Двійка мечів"
Буде боляче. У стосунках захистіть своє серце. У розв'язанні робочих питань краще піти у глуху оборону.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Вісімка жезлів"
Захищайте те, що дороге вам. У любові рухайтеся назустріч партнеру. Дійте обережно у робочих ситуаціях.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Дурень"
Не бійтеся робити перший крок. Шукайте щось нове у стосунках. Сподівайтеся на краще на роботі.
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