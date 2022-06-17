Гороскоп на 17 червня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 17 червня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дозволяють зрозуміти, як не варто робити.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 17 червня 2022 року розповідає, що Водоліям світить Сонце, а у Близнят сьогодні все буде просто чудово.



Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 17 червня 2022 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Маг"

Вам все до снаги, просто відкиньте прокрастинацію. У стосунках шукайте баланс. У робочих питання знайдіть «золоту середину».

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Дурень"

Час рухатися вперед. У коханні опануйте нову сексуальну практику. Зробіть щось нове для себе на роботі.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Туз пентаклів"

Все просто чудово. Насолоджуйтеся любов’ю. На роботі вас переслідуватиме успіх.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Імператор"

Хороший час для укладання договорів. У стосунках вийдіть на новий рівень. На роботі потурбуйтеся про офіційне працевлаштування.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Смерть"

Попереду — зміни, але не варто їх боятися. У коханні може бути боляче, але цей біль вас очистить. У робочих питаннях уникайте помилок.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Світ"

Шукайте умиротворення. Додайте гармонії у стосунках. Знайдіть те, що вас надихатиме на роботі.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Король пентаклів"

Оберіть, що для вас в житті найважливіше. У стосунках не спокушайтеся лише на гроші. Вмійте пояснити, чому ви професіонал на роботі.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Лицар жезлів"

Ви — вогонь. Проявіть це і в коханні, і в розв’язанні робочих питань навіть у вихідні.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Лицар пентаклів"

Міцно тримайте віжки долі. У стосунках пройдіть тестування фінансами. Оберіть варіант грошової роботи.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Дев’ятка пентаклів"

Ви досягнули чимало. У стосунках станьте трішки слабшими. На роботі проривайтеся уперед.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Сонце"

Хороша карта. У любові вам посміхнуться небеса. Час включити креативність на роботі.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Паж пентаклів"

Дійте, не стійте на місці. У стосунках зробіть щедрий подарунок партнеру. Збільште монетаризацію ваших соцмереж.

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