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Гороскоп на 17 червня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

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Гороскоп на 17 червня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Фото: ТСН.ua

Карти Таро дозволяють зрозуміти, як не варто робити.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 17 червня 2022 року розповідає, що Водоліям світить Сонце, а у Близнят сьогодні все буде просто чудово.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 17 червня 2022 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Маг"

Вам все до снаги, просто відкиньте прокрастинацію. У стосунках шукайте баланс. У робочих питання знайдіть «золоту середину».

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Дурень"

Час рухатися вперед. У коханні опануйте нову сексуальну практику. Зробіть щось нове для себе на роботі.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Туз пентаклів"

Все просто чудово. Насолоджуйтеся любов’ю. На роботі вас переслідуватиме успіх.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Імператор"

Хороший час для укладання договорів. У стосунках вийдіть на новий рівень. На роботі потурбуйтеся про офіційне працевлаштування.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Смерть"

Попереду — зміни, але не варто їх боятися. У коханні може бути боляче, але цей біль вас очистить. У робочих питаннях уникайте помилок.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Світ"

Шукайте умиротворення. Додайте гармонії у стосунках. Знайдіть те, що вас надихатиме на роботі.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Король пентаклів"

Оберіть, що для вас в житті найважливіше. У стосунках не спокушайтеся лише на гроші. Вмійте пояснити, чому ви професіонал на роботі.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Лицар жезлів"

Ви — вогонь. Проявіть це і в коханні, і в розв’язанні робочих питань навіть у вихідні.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Лицар пентаклів"

Міцно тримайте віжки долі. У стосунках пройдіть тестування фінансами. Оберіть варіант грошової роботи.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Дев’ятка пентаклів"

Ви досягнули чимало. У стосунках станьте трішки слабшими. На роботі проривайтеся уперед.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Сонце"

Хороша карта. У любові вам посміхнуться небеса. Час включити креативність на роботі.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Паж пентаклів"

Дійте, не стійте на місці. У стосунках зробіть щедрий подарунок партнеру. Збільште монетаризацію ваших соцмереж.

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