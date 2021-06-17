Гороскоп на 17 червня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають змогу зрозуміти свою душу.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 17 червня 2021 року розповідає, що Козорогів очікують нові перемоги, а Близнятам варто почати довіряти людям.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 17 червня 2021 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Сімка жезлів"
Час оборонятися. У стосунках проявіть силу волі. Додайте агресії на роботі.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Двійка мечів"
Розв’язання ситуації - просто у вас під носом. У любові настають важкі часи. Не давайте себе ображати на роботі.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Закохані"
Довіра - ваше ключове слово дня. Довіряйте своєму партнеру на роботі та розкрийте свій потенціал на роботі.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Четвірка кубків"
Не відмовляйтеся від цікавих пропозицій. У стосунках дозвольте собі більше емоцій. Довіряйте колегам на роботі.
ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Двійка пентаклів"
Час спробувати щось нове. У коханні замисліться над спільним проєктом. На роботі потрібно почати щось нове і прибуткове.
ДІВА (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Паж мечів"
Не ображайте інших людей. Закрийте на трішки своє серце. У розв’язанні робочих питань спирайтеся на інтелект.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Вісімка жезлів"
Рухайтеся вперед. У стосунках дійте з усіх сил. Проявіть активність у русі кар’єрними сходами.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Королева жезлів"
Увімкніть мозок на повну. Продемонструйте інтелект у стосунках. Продемонструйте професіоналізм на роботі.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Паж кубків"
Відкрийте своє серце. Додайте дрібку пристрасті у стосунки. Прислухайтеся до голосу інтуїції у робочих справах.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Шістка жезлів"
Попереду нові перемоги. У стосунках очікуйте більшого. На роботі покажіть, що ви - найкращі.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Сімка кубків"
Обирайте один варіант шляху. У коханні замисліться про синицю в руках. На роботі не женіться за всім відразу.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Трійка жезлів"
Попереду - нові відкриття. Сміливо рухайтеся уперед у стосунках. Дійте активніше на роботі.
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