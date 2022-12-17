Гороскоп на 17 грудня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають змогу зрозуміти свій шлях у житті.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 17 грудня 2022 року розповідає, що Овнам варто робити свій вибір мудро, а Тельцям варто замислитися про релігію.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 17 грудня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Правосуддя"
Робіть свій вибір мудро. У стосунках зважте всі моменти. А на роботі шукайте баланс.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Ієрофант"
Хороший день, що замислитися про релігію. У любові знайдіть віру у ваші стосунки. У русі кар'єрними сходами знайдіть мудрого наставника.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Четвірка кубків"
Робіть паузи. У стосунках не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. На роботі зробіть паузу.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Четвірка пентаклів"
Потрібно заощаджувати. У любові пройдіть тест на фінансову спроможність. У розв'язанні робочих питань шукайте гідний варіант.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Трійка мечів"
Буде боляче. У стосунках вам можуть розбити серце. На роботі остерігайтеся ворогів.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Світ"
Шукайте умиротворення. У стосунках знайдіть золоту середину. А також відпочиньте сьогодні від роботи.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Королева мечів"
Проявіть інтелект. У любові не забувайте про ваш розум. На роботі варто додати більше професіоналізму.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Вісімка жезлів"
Рухайтеся вперед. У любові прагніть досягнути спільної мети. У робочих питаннях продемонструйте активність.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Дев'ятка мечів"
Буде важко. У стосунках вам можуть зробити боляче. На роботі будьте обережними.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Шістка мечів"
Не зациклюйтеся на побуті. У стосунках знайдіть мету для кохання. На роботі не влаштовуйте скандалів.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Королева пентаклів"
Слухайте голосу розуму. У стосунках прислухайтеся до поради мудрої жінки. У русі кар'єрними сходами зважайте на фінанси.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Імператор"
Знайдіть точку опори. Дійте обережно у стосунках. У робочих питаннях проявіть характер.
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