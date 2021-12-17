Гороскоп на 17 грудня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти допомагають стати володарем власного життя.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 17 грудня 2021 року розповідає, що Дівам потрібно більше працювати, а Скорпіонам - не загрузнути у минулому.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 17 грудня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Вісімка жезлів"
Сміливо рухайтеся вперед. На роботі - досягайте успіху. У стосунках прагніть щирості.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Ієрофант"
Хороший день для укладання договорів. У стосунках прагніть довіри. А на роботі знайдіть однодумців.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "П'ятірка кубків"
Доведеться від чогось позбавитися, щоб рухатися далі. На роботі потрібно перепочити. У стосунках потрібно зрозуміти, що ви хочете далі.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Четвірка мечів"
Потрібно заспокоїтися. У стосунках додайте затишку. А на роботі вирушайте у тривалу відпустку.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Туз пентаклів"
Ситуація складається якнайкраще. У стосунках потрібно розслабитися. На роботі очікуйте на підвищення.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Вісімка пентаклів"
Працюйте гідно та отримаєте результат. На роботі надихайтеся справою, якою ви робите. У любові додайте пристрасті.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Трійка жезлів"
Перед вами відкриваються нові можливості, час ними скористатися. У стосунках розпочніть новий період. На роботі замисліться над новим проєктом.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Шістка кубків"
Повертайся до минулого, але не застрягайте у ньому. У стосунках прагніть розвитку. На роботі опануйте нові навички та вміння.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Шістка жезлів"
Рухайтеся до нових перемог. У стосунках прагніть перемоги. На роботі дійте активніше.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Місяць"
Приховане може стати явним. На роботі опирайтеся проблемам. У стосунках вам можуть зробити боляче.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Туз жезлів"
Додайте енергію в усі сфери вашого життя. У стосунках сміливо рухайтеся вперед. На роботі додайте пристрасті до праці.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Двійка жезлів"
Перед вами відкривається цілий світ. У стосунках очікуйте на щось більше. На роботі дійте з розумом.
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