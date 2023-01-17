Гороскоп на 17 січня 2023 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 17 січня 2023 року розповідає, що Овнам варто робити свій вибір мудро, а Тельцям варто замислитися про релігію.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 17 січня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Правосуддя"

Робіть свій вибір мудро. У стосунках зважте всі моменти. А на роботі шукайте баланс.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Ієрофант"

Хороший день, що замислитися про релігію. У любові знайдіть віру у ваші стосунки. У русі кар'єрними сходами знайдіть мудрого наставника.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Четвірка кубків"

Робіть паузи. У стосунках не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. На роботі зробіть паузу.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Четвірка пентаклів"

Потрібно заощаджувати. У любові пройдіть тест на фінансову спроможність. У розв'язанні робочих питань шукайте гідний варіант.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Трійка мечів"

Буде боляче. У стосунках вам можуть розбити серце. На роботі остерігайтеся ворогів.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Світ"

Шукайте умиротворення. У стосунках знайдіть золоту середину. А також відпочиньте сьогодні від роботи.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Королева мечів"

Проявіть інтелект. У любові не забувайте про ваш розум. На роботі варто додати більше професіоналізму.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Рухайтеся вперед. У любові прагніть досягнути спільної мети. У робочих питаннях продемонструйте активність.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

Буде важко. У стосунках вам можуть зробити боляче. На роботі будьте обережними.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Шістка мечів"

Не зациклюйтеся на побуті. У стосунках знайдіть мету для кохання. На роботі не влаштовуйте скандалів.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Королева пентаклів"

Слухайте голосу розуму. У стосунках прислухайтеся до поради мудрої жінки. У русі кар'єрними сходами зважайте на фінанси.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Імператор"

Знайдіть точку опори. Дійте обережно у стосунках. У робочих питаннях проявіть характер.

Також читайте Астрологічний прогноз на 17 січня

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік та дізнайтеся, що карти нам віщують.

Читайте також:

Астрологічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 2023 рік