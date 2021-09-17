Гороскоп на 17 вересня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 17 вересня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають змогу відчувати свободу.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 17 вересня 2021 року розповідає, що на Стрільців очікує успіх, а Водоліям варто прагнути більшого.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 17 вересня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Сімка жезлів"

Захищайте своє. У стосунках стійте на своєму. На роботі дійте активно.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Дурень"

Не бійтеся робити перший крок. У любові наважтеся на більше. У русі кар'єрними сходами не робіть зупинок.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

Доведеться затягнути паски. У стосунках обмежте спілкування. На роботі буде важко.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Ієрофант"

Хороший час для укладання угод. У любові час вийти на новий рівень. Прагніть більшого на роботі.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Сімка кубків"

Не женіться за всім і відразу. У стосунках оберіть одну мету. На роботі не варто розпорошуватися.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Четвірка мечів"

Час заспокоїтися. У любові зробіть паузу. А на роботі потурбуйтеся про відгул на свята.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Імператриця"

Ви отримаєте бажані плоди успіху. У стосунках час щось змінювати. А на роботі розпочнеться плідний період.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Лицар мечів"

Мчить на всіх парах. Дійте активно у стосунках. На роботі вам можуть зробити боляче, уникайте спілкування з ворогами.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Успіх вже близько. У любові очікуйте на приємні сюрпризи, а на роботі вимагайте невеличкої премії.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Сила"

Гідно працюйте. У стосунках продемонструйте характер. А на роботі нехай ваша внутрішня сила стане зовнішньою.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Прагніть кращого. У стосунках вийдіть на новий рівень. На роботі - гарний день для укладання договорів.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Король кубків"

Відкрийте ваше серце. У стосунках прислухайтеся до мудрих порад. На роботі коректно використовуйте ваші емоції.

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