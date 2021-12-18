Гороскоп на 18 грудня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 18 грудня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають змогу зрозуміти більше.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 18 грудня 2021 року розповідає, що у Близнят буде нелегкий період, а Левам потрібно розслабитися.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 18 грудня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Повішений"

Не можете змінити ситуацію - змініть ставлення до неї. У стосунках очікуйте нелегкий період. На роботі уникайте викликів.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Сімка мечів"

Вам можуть зробити боляче. У стосунках захищайте своє серце. На роботі очікується складний час.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Вісімка мечів"

Буде важко, але ви впораєтеся. На роботі остерігайтеся ворогів. А в стосунках не забувайте про випробування.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Диявол"

Очікуйте на спокуси. На роботі остерігайтеся підступних людей. А у стосунках піддайтеся спокусі.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Закохані"

Потрібно розслабитися. У стосунках рухайтеся назустріч одне одному. На роботі шукайте однодумців.

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ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Дурень"

Не бійтеся робити перший крок. У стосунках прагніть більшого. А на роботі опирайтеся проблемам.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Справедливість"

Шукайте баланс. У стосунках обережність не завадить. На роботі час зрозуміти, що ви хочете насправді.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Сила"

Повертайся до минулого, але не застрягайте у ньому. У стосунках прагніть розвитку. На роботі опануйте нові навички та вміння.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Паж мечів"

Захищайте своє. У стосунках відстоюйте свої позиції. На роботі сміливо розпочинайте новий проєкт.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Дев'ятка пентаклів"

Ви досягнули чимало. На роботі можна трішки розслабитися. У стосунках проявіть слабкість.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Дев'ятка кубків"

Настав період для накопичення. У стосунках потрібно більше довіряти партнеру чи партнерці. На роботі спробуйте розслабитися.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Сонце"

Ситуація покращується. На роботі все налагодиться. У стосунках обирайте гідного партнера чи партнерку.

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