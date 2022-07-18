Гороскоп на 18 липня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дарують відчуття опори в житті.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 18 липня 2022 року розповідає, що Близнятам буде допомагати доля, а Ракам варто бути уважними.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 18 липня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Паж пентаклів"
Вас очікують значні здобутки. У стосунках сконцентруйтеся на обраній меті. А на роботі сміливо вирушайте уперед.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Дев'ятка пентаклів"
Насолоджуйтеся плодами свого успіху. У любові наважтеся на слабкість. У робочих справах знайдіть надійних союзників.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Сонце"
Вам допомагає доля. Упевнено рухайтеся вперед. У робочих викликах не бійтеся ставити амбітні цілі.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "П'ятірка мечів"
Уважно дивіться довкола. У стосунках перевірте, чи вас не зрадять. У русі кар'єрними сходами варто зробити перерву.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Десятка жезлів"
Ви часто самі собі створюєте проблеми. У любові можуть виникнути проблеми. На роботі остерігайтеся ворогів.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Король жезлів"
Проявіть вогонь. Дійте активніше у стосунках. Додайте пристрасті до розв'язання робочих питань.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Вісімка мечів"
Буде боляче, але ви впораєтеся. У любові вам можуть поранити серце. На роботі уникайте викликів.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Лицар пентаклів"
Попереду - нові можливості: скористайтеся нині у коханні та для розв'язання проблемних ситуацій на роботі.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Колесо фортуни"
Все тече, все змінюється. У любові очікуйте на зміни. Наважтесь на щось нове на роботі.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Трійка пентаклів"
Все буде добре. У стосунках дійте активніше. На роботі очікуйте винагороди або премії.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Колісниця"
Сміливо рухайтеся вперед. У любові вирушайте в романтичну подорож. На роботі можливі роз'їзди.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Сімка мечів"
Будьте обережними. У стосунках можливі нові виклики. На роботі уникайте проблем.
Читайте також: