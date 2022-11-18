Гороскоп на 18 листопада 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 18 листопада 2022 року розповідає, що у Близнят буде нелегкий період, а Левам потрібно розслабитися.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 18 листопада 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Повішений"

Не можете змінити ситуацію - змініть ставлення до неї. У стосунках очікуйте нелегкий період. На роботі уникайте викликів.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Сімка мечів"

Вам можуть зробити боляче. У стосунках захищайте своє серце. На роботі очікується складний час.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Вісімка мечів"

Буде важко, але ви впораєтеся. На роботі остерігайтеся ворогів. А в стосунках не забувайте про випробування.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Диявол"

Очікуйте на спокуси. На роботі остерігайтеся підступних людей. А у стосунках піддайтеся спокусі.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Закохані"

Потрібно розслабитися. У стосунках рухайтеся назустріч одне одному. На роботі шукайте однодумців.

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ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Дурень"

Не бійтеся робити перший крок. У стосунках прагніть більшого. А на роботі опирайтеся проблемам.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Справедливість"

Шукайте баланс. У стосунках обережність не завадить. На роботі час зрозуміти, що ви хочете насправді.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Сила"

Повертайся до минулого, але не застрягайте у ньому. У стосунках прагніть розвитку. На роботі опануйте нові навички та вміння.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Паж мечів"

Захищайте своє. У стосунках відстоюйте свої позиції. На роботі сміливо розпочинайте новий проєкт.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Дев'ятка пентаклів"

Ви досягнули чимало. На роботі можна трішки розслабитися. У стосунках проявіть слабкість.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Дев'ятка кубків"

Настав період для накопичення. У стосунках потрібно більше довіряти партнеру чи партнерці. На роботі спробуйте розслабитися.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Сонце"

Ситуація покращується. На роботі все налагодиться. У стосунках обирайте гідного партнера чи партнерку.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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