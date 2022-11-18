Категорія
Астрологія
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Гороскоп на 18 листопада 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1345
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Гороскоп на 18 листопада 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Фото: ТСН.ua

Карти Таро допомагають опанувати свій шлях.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 18 листопада 2022 року розповідає, що у Близнят буде нелегкий період, а Левам потрібно розслабитися. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 18 листопада 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Повішений"

Не можете змінити ситуацію - змініть ставлення до неї. У стосунках очікуйте нелегкий період. На роботі уникайте викликів. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Сімка мечів"

Вам можуть зробити боляче. У стосунках захищайте своє серце. На роботі очікується складний час. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Вісімка мечів"

Буде важко, але ви впораєтеся. На роботі остерігайтеся ворогів. А в стосунках не забувайте про випробування. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Диявол"

Очікуйте на спокуси. На роботі остерігайтеся підступних людей. А у стосунках піддайтеся спокусі. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Закохані"

Потрібно розслабитися. У стосунках рухайтеся назустріч одне одному. На роботі шукайте однодумців. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Дурень"

Не бійтеся робити перший крок. У стосунках прагніть більшого. А на роботі опирайтеся проблемам. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Справедливість"

Шукайте баланс. У стосунках обережність не завадить. На роботі час зрозуміти, що ви хочете насправді. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Сила"

Повертайся до минулого, але не застрягайте у ньому. У стосунках прагніть розвитку. На роботі опануйте нові навички та вміння. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Паж мечів"

Захищайте своє. У стосунках відстоюйте свої позиції. На роботі сміливо розпочинайте новий проєкт.  

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Дев'ятка пентаклів"

Ви досягнули чимало. На роботі можна трішки розслабитися. У стосунках проявіть слабкість. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Дев'ятка кубків"

Настав період для накопичення. У стосунках потрібно більше довіряти партнеру чи партнерці. На роботі спробуйте розслабитися. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Сонце"

Ситуація покращується. На роботі все налагодиться. У стосунках обирайте гідного партнера чи партнерку. 

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Читайте також: 

Чи можуть планети змінити долю людини - ведичний астролог Ігор Нехаєв

Чи можуть планети змінити долю людини - ведичний астролог Ігор Нехаєв

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1345
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація