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Гороскоп на 18 листопада для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 18 листопада для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Pexels

Карти Таро дають духовну підтримку у важкі часи.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 18 листопада 2021 року розповідає, що Близнятам треба прислухатися до свого серця, а на Раків - очікують зміни. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 18 листопада 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Король пентаклів"

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Почніть замислюватися про пошуки альтернативних джерел фінансування. У робочих викликах потрібно розвиватися. А в стосунках - заощаджувати. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Паж пентаклів"

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Успіх вас супроводжуватиме. У стосунках сміливо вирушайте вперед. А на роботі очікуйте незначних проблем. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Верховна жриця"

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Прислухайтеся до свого серця. У стосунках дослухайтеся до голосу розуму, а на роботі - до серця. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Смерть"

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Вас очікують зміни. У стосунках все може кардинально змінитися. На роботі замисліться про запасний варіант. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Король жезлів"

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Додайте енергії та запалу. У любові займіться шаленим та пристрасним сексом. У робочих питаннях не стримуйте свої бажання. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Сімка пентаклів"

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Не закопуйте свій талант у землю. У стосунках працюйте над розвитком обоє. На роботі потрібно більше проявляти ініціативу. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Четвірка пентаклів"

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Вам допоможе ощадливість. У стосунках затягніть пояси. На роботі краще взяти відгул. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "'Дев'ятка мечів"

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Попереду можливі страждання. На роботі уникайте критичних моментів. У стосунках очікуйте на випробування. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Трійка пентаклів"

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Розпочніть новий проєкт. У стосунках очікуйте на сюрпризи. А на роботі просіть підвищення. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Лицар жезлів"

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Рухайтеся вперед. У стосунках може бути боляче. На роботі просувайте сильніше. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Двійка кубків"

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Шукайте однодумців. У стосунках не забувайте про дружбу. На роботі подружіться з колегами. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Зірка"

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Додайте драйву. У стосунках знайдіть баланс. На роботі зрозумійте, що ви насправді хочете. 

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про езотеричні лайфхаки листопада

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