Гороскоп на 18 вересня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 18 вересня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро можуть нас підтримати у складні часи.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 18 вересня 2021 року розповідає, що Риб можуть образити, а Овни мають очікувати на зміни.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 18 вересня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Смерть"

Очікуйте на зміни. У стосунках треба вирішити, що робити далі. На роботі доведеться більше показати, щоб показати результат.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Мир"

Знайдіть мир всередині себе. У любові шукайте гармонію. У русі кар'єрними сходами все складається якнайкраще.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Четвірка пентаклів"

Час заощаджувати. У стосунках оберіть одну фінансову ціль. На роботі розпочніть фінансово вигідний проєкт.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Диявол"

Вас очікують численні спокуси. У стосунках вирішуйте, чи варто цим спокусам віддатися. На роботі ви почуєте інші варіанти для розвитку.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Місяць"

Приховане стане явним. У любові позбудьтеся своїх страхів. А на роботі вам заважатимуть ваші комплекси.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Перемога - поруч. У стосунках спробуйте щось нове. На роботі ви вийдете переможцем зі складної ситуації.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Сміливо рухайтеся вперед. У стосунках досліджуйте щось нове. У робочих ситуаціях дійте активно.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Помірність"

Перестаньте переливати з пустого в порожнє. У стосунках знайдіть золоту середину. На роботі не варто конфліктувати.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Трійка кубків"

Святкуйте маленькі перемоги. У стосунках вирушайте на побачення. А на роботі очікуйте на маленький корпоратив.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Вісімка кубків"

ТСН.ua

Іноді варто піти. У любові буде важко. На роботі очікуйте на нові виклики.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Лицар кубків"

Відкрийте ваше серце. У стосунках дослухайтеся до мудрих порад. На роботі будьте обережними з емоціями.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "П'ятірка мечів"

Будете важко. У стосунках приховайте ваші почуття. На роботі вас можуть образити.

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