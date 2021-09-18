Гороскоп на 18 вересня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро можуть нас підтримати у складні часи.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 18 вересня 2021 року розповідає, що Риб можуть образити, а Овни мають очікувати на зміни.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 18 вересня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Смерть"
Очікуйте на зміни. У стосунках треба вирішити, що робити далі. На роботі доведеться більше показати, щоб показати результат.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Мир"
Знайдіть мир всередині себе. У любові шукайте гармонію. У русі кар'єрними сходами все складається якнайкраще.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Четвірка пентаклів"
Час заощаджувати. У стосунках оберіть одну фінансову ціль. На роботі розпочніть фінансово вигідний проєкт.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Диявол"
Вас очікують численні спокуси. У стосунках вирішуйте, чи варто цим спокусам віддатися. На роботі ви почуєте інші варіанти для розвитку.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Місяць"
Приховане стане явним. У любові позбудьтеся своїх страхів. А на роботі вам заважатимуть ваші комплекси.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Шістка жезлів"
Перемога - поруч. У стосунках спробуйте щось нове. На роботі ви вийдете переможцем зі складної ситуації.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Лицар жезлів"
Сміливо рухайтеся вперед. У стосунках досліджуйте щось нове. У робочих ситуаціях дійте активно.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Помірність"
Перестаньте переливати з пустого в порожнє. У стосунках знайдіть золоту середину. На роботі не варто конфліктувати.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Трійка кубків"
Святкуйте маленькі перемоги. У стосунках вирушайте на побачення. А на роботі очікуйте на маленький корпоратив.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Вісімка кубків"
Іноді варто піти. У любові буде важко. На роботі очікуйте на нові виклики.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Лицар кубків"
Відкрийте ваше серце. У стосунках дослухайтеся до мудрих порад. На роботі будьте обережними з емоціями.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "П'ятірка мечів"
Будете важко. У стосунках приховайте ваші почуття. На роботі вас можуть образити.
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