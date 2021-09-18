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Гороскоп на 18 вересня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 18 вересня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Pexels

Карти Таро можуть нас підтримати у складні часи.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 18 вересня 2021 року розповідає, що Риб можуть образити, а Овни мають очікувати на зміни. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 18 вересня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Смерть"

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Очікуйте на зміни. У стосунках треба вирішити, що робити далі. На роботі доведеться більше показати, щоб показати результат. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Мир"

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Знайдіть мир всередині себе. У любові шукайте гармонію. У русі кар'єрними сходами все складається якнайкраще. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Четвірка пентаклів"

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Час заощаджувати. У стосунках оберіть одну фінансову ціль. На роботі розпочніть фінансово вигідний проєкт. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Диявол"

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Вас очікують численні спокуси. У стосунках вирішуйте, чи варто цим спокусам віддатися. На роботі ви почуєте інші варіанти для розвитку. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Місяць"

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Приховане стане явним. У любові позбудьтеся своїх страхів. А на роботі вам заважатимуть ваші комплекси. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Шістка жезлів"

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Перемога - поруч. У стосунках спробуйте щось нове. На роботі ви вийдете переможцем зі складної ситуації. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Лицар жезлів"

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Сміливо рухайтеся вперед. У стосунках досліджуйте щось нове. У робочих ситуаціях дійте активно. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Помірність"

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Перестаньте переливати з пустого в порожнє. У стосунках знайдіть золоту середину. На роботі не варто конфліктувати. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Трійка кубків"

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Святкуйте маленькі перемоги. У стосунках вирушайте на побачення. А на роботі очікуйте на маленький корпоратив. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Вісімка кубків"

© ТСН.ua
ТСН.ua

Іноді варто піти. У любові буде важко. На роботі очікуйте на нові виклики. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Лицар кубків"

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Відкрийте ваше серце. У стосунках дослухайтеся до мудрих порад. На роботі будьте обережними з емоціями. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "П'ятірка мечів"

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Будете важко. У стосунках приховайте ваші почуття. На роботі вас можуть образити. 

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