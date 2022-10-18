Гороскоп на 18 жовтня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро підказують, що потрібно робити у критичних ситуаціях.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 18 листопада 2021 року розповідає, що Близнятам треба прислухатися до свого серця, а на Раків - очікують зміни.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 18 листопада 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Король пентаклів"
Почніть замислюватися про пошуки альтернативних джерел фінансування. У робочих викликах потрібно розвиватися. А в стосунках - заощаджувати.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Паж пентаклів"
Успіх вас супроводжуватиме. У стосунках сміливо вирушайте вперед. А на роботі очікуйте незначних проблем.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Верховна жриця"
Прислухайтеся до свого серця. У стосунках дослухайтеся до голосу розуму, а на роботі - до серця.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Смерть"
Вас очікують зміни. У стосунках все може кардинально змінитися. На роботі замисліться про запасний варіант.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Король жезлів"
Додайте енергії та запалу. У любові займіться шаленим та пристрасним сексом. У робочих питаннях не стримуйте свої бажання.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Сімка пентаклів"
Не закопуйте свій талант у землю. У стосунках працюйте над розвитком обоє. На роботі потрібно більше проявляти ініціативу.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Четвірка пентаклів"
Вам допоможе ощадливість. У стосунках затягніть пояси. На роботі краще взяти відгул.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "'Дев'ятка мечів"
Попереду можливі страждання. На роботі уникайте критичних моментів. У стосунках очікуйте на випробування.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Трійка пентаклів"
Розпочніть новий проєкт. У стосунках очікуйте на сюрпризи. А на роботі просіть підвищення.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Лицар жезлів"
Рухайтеся вперед. У стосунках може бути боляче. На роботі просувайте сильніше.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Двійка кубків"
Шукайте однодумців. У стосунках не забувайте про дружбу. На роботі подружіться з колегами.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Зірка"
Додайте драйву. У стосунках знайдіть баланс. На роботі зрозумійте, що ви насправді хочете.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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