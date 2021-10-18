Гороскоп на 18 жовтня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро допомагають опанувати нашими бажаннями.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 18 жовтня 2021 року розповідає, що Риби мають очікувати на результат, а в Козорогів попереду нові виклики.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 18 жовтня 2021 для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Шістка кубків"
Не забувайте про приємні моменти. У стосунках не забувайте про минулі почуття. На роботі поводьтеся гідно.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Туз мечів"
Ви пробиваєте собі дорогу розумом. У любові не пораньте партнера своїми словами. На роботі працюйте та отримаєте результат.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Башта"
Все може бути знищеним. У стосунках очікуйте нових викликів. А на роботі - випробувань.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Туз кубків"
Ви поринаєте у почуття, але слід бути обережними. У стосунках не розслабляйтеся занадто сильно.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "П'ятірка кубків"
Вас можете заповнити гіркота втрати. У стосунках не робіть боляче другій половинці. На роботі проявіть себе краще.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Дурень"
Не бійтеся робити перший крок. У любові рухайтеся вперед. У русі кар'єрними сходами.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Імператор"
Гарний день для укладання договорів. У стосунках виходьте на новий рівень. На роботі не варто стримувати своїх бажань.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Шістка жезлів"
Попереду нові перемоги. На роботі виривайтеся вперед. А в стосунках очікуйте більшого.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Трійка пентаклів"
Працюйте та отримуєте результат. У стосунках очікуйте на приємні сюрпризи. На роботі дійте рішуче.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Десятка мечів"
Попереду нові виклики. У стосунках буде важко. А на роботі рухатися вперед буде проблематично.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Світ"
Шукайте баланс. У стосунках урівноважте почуття та розум. На роботі додайте сили.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Паж пентаклів"
Шукайте альтернативні способи заробітку. У стосунках рухайтеся вперед. А на роботі очікуйте на результат.
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