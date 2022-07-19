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Гороскоп на 19 липня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

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Гороскоп на 19 липня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Фото: ТСН.ua

Карти Таро дають впевненість у завтрашньому дні.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 19 липня 2022 року розповідає, що Близнятам буде допомагати доля, а Ракам варто бути уважними. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 19 липня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Шестірка пентаклів"

©

Гідно працюйте та отримаєте гідний результат. У стосунках очікуйте приємних сюрпризів. На роботі варто проявити професіоналізм. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Лицар мечів"

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Сміливо вчіть на всіх парах до обраної мети. У стосунках ви можете ранити близьку людину гострим словом. У русі кар'єрними сходами не забувайте про стратегію. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

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Насолоджуйтеся тим, що маєте. У стосунках зараз можна розслабитися. Робочі моменти не викликатимуть зайвих турбот. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Трійка мечів"

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Остерігайтеся підлих людей. У любові присвятіть день роботі над стосунками. На роботі остерігайтеся підступів. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

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Не варто заплутуватися у "трьох соснах". У стосунках ви самі створюєте собі проблеми. На роботі варто подолати виклики. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Двійка пентаклів"

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Баланс - ваше ключове слово. У стосунках варто урівноважити емоції та раціоналізм. У кар'єрних питаннях замисліться над накопиченням фінансів. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Паж кубків"

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Попрацюйте з вашими емоціями. У любові перестаньте все зважувати. На роботі зайві почуття можуть вам заважати. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Ієрофант"

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Вміння домовлятися - важлива особливість. У стосунках варто вийти на новий рівень. А на роботі уважно перечитуйте документи, які підписуєте. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Четвірка кубків"

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Не відмовляйтеся від того, що пропонує вам життя. У стосунках може існувати відчуття сірості. На роботі вам може стати нудно. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Страшний суд"

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За свої слова та дії треба відповідати. У любові можуть з'явитися "гріхи минулого". На роботі варто виправити минулі помилки. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Туз мечів"

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Розум - ваша основна зброя. У стосунках проявіть інтелектуальність. А розв'язанні робочих викликів - професіоналізм. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Лицар кубків"

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Відкривайте ваше серце. Розчиніться на трішки в стосунках. Віддайтеся з пристрастю роботі. 

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