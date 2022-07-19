Гороскоп на 19 липня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 19 липня 2022 року розповідає, що Близнятам буде допомагати доля, а Ракам варто бути уважними.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 19 липня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Шестірка пентаклів"

Гідно працюйте та отримаєте гідний результат. У стосунках очікуйте приємних сюрпризів. На роботі варто проявити професіоналізм.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Лицар мечів"

Сміливо вчіть на всіх парах до обраної мети. У стосунках ви можете ранити близьку людину гострим словом. У русі кар'єрними сходами не забувайте про стратегію.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Насолоджуйтеся тим, що маєте. У стосунках зараз можна розслабитися. Робочі моменти не викликатимуть зайвих турбот.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Трійка мечів"

Остерігайтеся підлих людей. У любові присвятіть день роботі над стосунками. На роботі остерігайтеся підступів.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Не варто заплутуватися у "трьох соснах". У стосунках ви самі створюєте собі проблеми. На роботі варто подолати виклики.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Двійка пентаклів"

Баланс - ваше ключове слово. У стосунках варто урівноважити емоції та раціоналізм. У кар'єрних питаннях замисліться над накопиченням фінансів.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Паж кубків"

Попрацюйте з вашими емоціями. У любові перестаньте все зважувати. На роботі зайві почуття можуть вам заважати.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Ієрофант"

Вміння домовлятися - важлива особливість. У стосунках варто вийти на новий рівень. А на роботі уважно перечитуйте документи, які підписуєте.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Четвірка кубків"

Не відмовляйтеся від того, що пропонує вам життя. У стосунках може існувати відчуття сірості. На роботі вам може стати нудно.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Страшний суд"

За свої слова та дії треба відповідати. У любові можуть з'явитися "гріхи минулого". На роботі варто виправити минулі помилки.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Туз мечів"

Розум - ваша основна зброя. У стосунках проявіть інтелектуальність. А розв'язанні робочих викликів - професіоналізм.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Лицар кубків"

Відкривайте ваше серце. Розчиніться на трішки в стосунках. Віддайтеся з пристрастю роботі.

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