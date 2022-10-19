Гороскоп на 19 листопада 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро можуть дати опору у найважчі моменти нашого життя.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 19 листопада 2022 року розповідає, що Овнам не варто сумувати за минулим, а Близнятам слід гідно працювати.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 19 листопада 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "П'ять кубків"

Не сумуйте за минулим. Почніть діяти у стосунках вже сьогодні. На роботі захищайте те, що вам дороге.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Туз пентаклів"

Справи мають покращитися. У стосунках сміливо рухайтеся вперед. На роботі здобувайте нові вміння.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

Гідно працюйте та отримаєте результат. На роботі просувайтеся кар'єрною драбиною. На роботі дійте активніше.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Десятка жезлів"

Не випробовуйте себе. У стосунках очікуйте нових випробувань, а на роботі - викликів.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Повішений"

Очікуйте на зміни. У стосунках все перевернеться з ніг на голову. На роботі створіть запасний план.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Сімка мечів"

Вашому серцю можуть зробити боляче. У стосунках будьте обережними. На роботі опирайтеся проблемам.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Вісімка мечів"

Ви знаєте, що робити. Проте вперто відмовляєтеся діяти у стосунках. А на роботі краще перечекати важкий період.

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СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "'Диявол"

У стосунках вас очікують спокуси. Тільки від вас залежить чи варто їм піддатися. На роботі знайдіть однодумців.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Закохані"

У стосунках розслабтеся. Пориньте разом у світ сексу. На роботі вам допоможуть завоювати нові вершини колеги.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Десятка кубків"

Починається щасливий період. У стосунках насолоджуйте тим, що є. На роботі сміливо реалізуйте свій проєкт.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Вас переповнює щастя. У стосунках потрібно більше цінувати партнера. На роботі уникайте викликів.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Дурень"

Не бійтеся робити перший крок. На роботі почніть діяти. У стосунках навчіться прощати.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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