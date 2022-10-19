Гороскоп на 19 листопада 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро можуть дати опору у найважчі моменти нашого життя.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 19 листопада 2022 року розповідає, що Овнам не варто сумувати за минулим, а Близнятам слід гідно працювати.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 19 листопада 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "П'ять кубків"
Не сумуйте за минулим. Почніть діяти у стосунках вже сьогодні. На роботі захищайте те, що вам дороге.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Туз пентаклів"
Справи мають покращитися. У стосунках сміливо рухайтеся вперед. На роботі здобувайте нові вміння.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Вісімка пентаклів"
Гідно працюйте та отримаєте результат. На роботі просувайтеся кар'єрною драбиною. На роботі дійте активніше.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Десятка жезлів"
Не випробовуйте себе. У стосунках очікуйте нових випробувань, а на роботі - викликів.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Повішений"
Очікуйте на зміни. У стосунках все перевернеться з ніг на голову. На роботі створіть запасний план.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Сімка мечів"
Вашому серцю можуть зробити боляче. У стосунках будьте обережними. На роботі опирайтеся проблемам.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Вісімка мечів"
Ви знаєте, що робити. Проте вперто відмовляєтеся діяти у стосунках. А на роботі краще перечекати важкий період.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "'Диявол"
У стосунках вас очікують спокуси. Тільки від вас залежить чи варто їм піддатися. На роботі знайдіть однодумців.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Закохані"
У стосунках розслабтеся. Пориньте разом у світ сексу. На роботі вам допоможуть завоювати нові вершини колеги.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Десятка кубків"
Починається щасливий період. У стосунках насолоджуйте тим, що є. На роботі сміливо реалізуйте свій проєкт.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Десятка пентаклів"
Вас переповнює щастя. У стосунках потрібно більше цінувати партнера. На роботі уникайте викликів.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Дурень"
Не бійтеся робити перший крок. На роботі почніть діяти. У стосунках навчіться прощати.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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