Гороскоп на 19 листопада 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дозволяють опанувати себе більше.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 19 листопада 2022 року розповідає, що Скорпіонам час прислухатися до інтуїції, а Козорогам варто пам'ятати про наслідки своїх дій.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 19 листопада 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "П'ятірка кубків"

Можливо, від чогось доведеться позбутися, щоб рухатися далі. У стосунках працюйте над майбутнім. На роботі краще перечекати складний період.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Туз кубків"

Вас переповнюють емоції. Тому саме час навчитися з ними працювати у стосунках. На роботі емоції тільки вам заважатимуть.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Не заганяйте самі себе у глухий кут. У стосунках можливий нелегкий період. На роботі уникайте нових викликів.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Десятка жезлів"

Не навантажуйте себе проблемами. У стосунках опирайтеся проблемам. На роботі краще візьміть відгул.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Король кубків"

Дослухайтеся до поради мудрого та старшого чоловіка. На роботі сміливо рухайтеся вперед. У коханні час розслабитися.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Дев'ятка пентаклів"

Насолоджуйтеся плодами свого успіху. На роботі ви поставили собі досить високу планку. У любові не варто зачиняти своє серце.

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ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Зараз чудовий період для щастя. У стосунках очікуйте нового етапу розвитку. На роботі дійте активно.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Верховна жриця"

Зверніться до своєї підсвідомості. У стосунках дослухайтеся до інтуїції. А на роботі слухайте голос розуму.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Шістка кубків"

Повертайтеся до того, що вам дороге. У стосунках розкрийте свій потенціал. На роботі шукайте однодумців.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Страшний суд"

Пам'ятайте про наслідки своїх вчинків. На роботі вас очікують нові виклики, а в стосунках - нові випробування.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Сімка жезлів"

Сміливо рухайтеся у вашому розвитку. На роботі відбивайтеся від ворогів. А у стосунках додайте пристрасті.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Туз пентаклів"

Ситуація складається якнайкраще. У стосунках потрібно розслабитися, а на роботі - сподіватися на краще.

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