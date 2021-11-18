Гороскоп на 19 листопада для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 19 листопада для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають змогу зрозуміти, що насправді хочемо далі.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 19 листопада 2021 року розповідає, що Овнам не варто сумувати за минулим, а Близнятам слід гідно працювати.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 19 листопада 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "П'ять кубків"

ТСН.ua

Не сумуйте за минулим. Почніть діяти у стосунках вже сьогодні. На роботі захищайте те, що вам дороге.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Туз пентаклів"

Справи мають покращитися. У стосунках сміливо рухайтеся вперед. На роботі здобувайте нові вміння.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

Гідно працюйте та отримаєте результат. На роботі просувайтеся кар'єрною драбиною. На роботі дійте активніше.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Десятка жезлів"

Не випробовуйте себе. У стосунках очікуйте нових випробувань, а на роботі - викликів.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Повішений"

Очікуйте на зміни. У стосунках все перевернеться з ніг на голову. На роботі створіть запасний план.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Сімка мечів"

Вашому серцю можуть зробити боляче. У стосунках будьте обережними. На роботі опирайтеся проблемам.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Вісімка мечів"

Ви знаєте, що робити. Проте вперто відмовляєтеся діяти у стосунках. А на роботі краще перечекати важкий період.

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СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "'Диявол"

У стосунках вас очікують спокуси. Тільки від вас залежить чи варто їм піддатися. На роботі знайдіть однодумців.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Закохані"

У стосунках розслабтеся. Пориньте разом у світ сексу. На роботі вам допоможуть завоювати нові вершини колеги.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Десятка кубків"

Починається щасливий період. У стосунках насолоджуйте тим, що є. На роботі сміливо реалізуйте свій проєкт.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Вас переповнює щастя. У стосунках потрібно більше цінувати партнера. На роботі уникайте викликів.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Дурень"

Не бійтеся робити перший крок. На роботі почніть діяти. У стосунках навчіться прощати.

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