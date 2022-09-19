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Гороскоп на 19 вересня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

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Гороскоп на 19 вересня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Фото: ТСН.ua

Карти Таро змогу більше опанувати свої почуття.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 19 вересня 2022 року розповідає, що Рибам слід діяти активніше, а Близнятам - не забувати про зрілий егоїзм. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 19 вересня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Трійка пентаклів"

Працюйте і результат - не забариться. У стосунках варто гармонійно розвиватися. На роботі будьте ініціативними. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Лицар мечів"

Стрімко рухайтеся вперед. У стосунках добивайтеся свої цілі. На роботі уникайте проблем. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Двійка кубків"

Не забувайте про зрілий егоїзм. На роботі шукайте однодумців, а у стосунках - порозуміння. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Король кубків"

Працюйте над власними почуттями. На роботі продемонструйте силу. А у стосунках - пристрасть. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Паж пентаклів"

Спробуйте щось нове. У стосунках не ображайте одне одного. На роботі сміливо рухайтеся вперед кар'єрними сходами. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Десятка мечів"

Буде важко піднятися. Шукайте резерв сил. На роботі очікуйте на випробування. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Туз кубків"

У стосунки потрібно додати більше пристрасті. А на роботі - емоційності. Рухайтеся вперед щосили, але не забувайте розслаблятися. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Туз мечів"

Проявіть інтелектуальну складову. На роботі проявіть професіоналізм, а в стосунках - силу духу. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Шістка мечів"

Не робіть боляче своєму партнеру. На роботі остерігайтеся ворогів. У стосунках сховайте свої почуття. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Колесо Фортуни"

Все змінюється. У стосунках дійте на випередження. На роботі шукайте підтримку. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Трійка кубків"

Працюйте над розвитком душі. У стосунках насолоджуйтеся тим, що ви маєте. На роботі дійте активно. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Все гаразд. Ви досягнули успіху у всіх сферах. Тому потрібно діяти активніше. 

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
705
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