Гороскоп на 2 березня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 2 березня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають важливі відповіді на наші запитання.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 2 березня 2022 року розповідає, що Дів очікують нові відкриття, а Терезам слід діяти активно.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 2 березня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Королева мечів"

Працюйте над інтелектуальною складовою. У стосунках не робіть боляче другій половинці. Заплануйте подальші дії на роботі.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Колісниця"

Зміни пов'язані з рухом. У стосунках вирушайте маленьку подорож. На роботі вас очікують відрядження.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Королева пентаклів"

Час замислитися про фінанси. У любові пройдіть тест на бажання грошей. На роботі слід подумати про власний успіх.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "П'ятірка жезлів"

Битви бувають марними. Не сваріться у стосунках. На роботі уникайте суперечок.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Десятка жезлів"

Не тягніть свої проблеми з собою. У стосунках може бути важко. На роботі очікуйте на нові виклики.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Двійка жезлів"

Попереду - нові відкриття. У любові спробуйте щось нове. А на роботі замисліть новий проєкт.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Туз жезлів"

Дійте активно. У стосунках урізноманітніть секс. А на роботі скоро покажіть все, на що ви здатні.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Королева жезлів"

Прислухайтеся до мудрих порад. У любові очікуйте на приємні сюрпризи. У робочих питаннях працюйте над майбутніми перемогами.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Маг"

Ви здатні на більше. У стосунках збалансуйте розум і почуття. На роботі шукайте золоту середину.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Вісімка мечів"

Ви знаєте, що робити, але уникаєте зробити перший крок. У стосунках ви не хочете відкрити очі на те, що є очевидним. На роботі остерігайтеся ворогів.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Сонце"

Все складається якнайкраще. У стосунках насолоджуйтеся щастям. На роботі пропонуйте цікаві ідеї.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Хороший день для руху вперед. Плануйте свої дії у стосунках. На роботі працюйте краще.

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