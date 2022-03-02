Гороскоп на 2 березня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають важливі відповіді на наші запитання.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 2 березня 2022 року розповідає, що Дів очікують нові відкриття, а Терезам слід діяти активно.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 2 березня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Королева мечів"
Працюйте над інтелектуальною складовою. У стосунках не робіть боляче другій половинці. Заплануйте подальші дії на роботі.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Колісниця"
Зміни пов'язані з рухом. У стосунках вирушайте маленьку подорож. На роботі вас очікують відрядження.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Королева пентаклів"
Час замислитися про фінанси. У любові пройдіть тест на бажання грошей. На роботі слід подумати про власний успіх.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "П'ятірка жезлів"
Битви бувають марними. Не сваріться у стосунках. На роботі уникайте суперечок.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Десятка жезлів"
Не тягніть свої проблеми з собою. У стосунках може бути важко. На роботі очікуйте на нові виклики.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Двійка жезлів"
Попереду - нові відкриття. У любові спробуйте щось нове. А на роботі замисліть новий проєкт.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Туз жезлів"
Дійте активно. У стосунках урізноманітніть секс. А на роботі скоро покажіть все, на що ви здатні.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Королева жезлів"
Прислухайтеся до мудрих порад. У любові очікуйте на приємні сюрпризи. У робочих питаннях працюйте над майбутніми перемогами.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Маг"
Ви здатні на більше. У стосунках збалансуйте розум і почуття. На роботі шукайте золоту середину.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Вісімка мечів"
Ви знаєте, що робити, але уникаєте зробити перший крок. У стосунках ви не хочете відкрити очі на те, що є очевидним. На роботі остерігайтеся ворогів.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Сонце"
Все складається якнайкраще. У стосунках насолоджуйтеся щастям. На роботі пропонуйте цікаві ідеї.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Лицар жезлів"
Хороший день для руху вперед. Плануйте свої дії у стосунках. На роботі працюйте краще.
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Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
- Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
- гелікоптерів – 29 од;
- танків ‒ 198;
- ББМ ‒ 846;
- артилерійських систем – 77;
- засоби ППО - 7;
- РСЗВ - 24;
- цистерн з ПММ - 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
- катери – 2 одиниці;
- автомобільної техніки - 305.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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