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Гороскоп на 2 березня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

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Гороскоп на 2 березня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

ТСН.ua

Карти Таро дають важливі відповіді на наші запитання.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 2 березня 2022 року розповідає, що Дів очікують нові відкриття, а Терезам слід діяти активно.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 2 березня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Королева мечів"

©

Працюйте над інтелектуальною складовою. У стосунках не робіть боляче другій половинці. Заплануйте подальші дії на роботі. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Колісниця"

©

Зміни пов'язані з рухом. У стосунках вирушайте маленьку подорож. На роботі вас очікують відрядження. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Королева пентаклів"

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Час замислитися про фінанси. У любові пройдіть тест на бажання грошей. На роботі слід подумати про власний успіх. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "П'ятірка жезлів"

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Битви бувають марними. Не сваріться у стосунках. На роботі уникайте суперечок. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Десятка жезлів"

©

Не тягніть свої проблеми з собою. У стосунках може бути важко. На роботі очікуйте на нові виклики. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Двійка жезлів"

©

Попереду - нові відкриття. У любові спробуйте щось нове. А на роботі замисліть новий проєкт.   

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Туз жезлів"

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Дійте активно. У стосунках урізноманітніть секс. А на роботі скоро покажіть все, на що ви здатні. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Королева жезлів"

©

Прислухайтеся до мудрих порад. У любові очікуйте на приємні сюрпризи. У робочих питаннях працюйте над майбутніми перемогами. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Маг"

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Ви здатні на більше. У стосунках збалансуйте розум і почуття. На роботі шукайте золоту середину.  

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Вісімка мечів"

©

Ви знаєте, що робити, але уникаєте зробити перший крок. У стосунках ви не хочете відкрити очі на те, що є очевидним. На роботі остерігайтеся ворогів. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Сонце"

©

Все складається якнайкраще. У стосунках насолоджуйтеся щастям. На роботі пропонуйте цікаві ідеї. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Лицар жезлів"

©

Хороший день для руху вперед. Плануйте свої дії у стосунках. На роботі працюйте краще.  

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

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