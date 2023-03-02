Гороскоп на 2 березня 2023 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дозволяють більше досягнути у цьому світі.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 2 березня 2023 року розповідає, що Близнятам слід стати більш впевненими у собі, а Козорогам - працювати над почуттями.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 2 березня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Імператор"

Сконцентруйтеся. У стосунках настав час рости. На роботі варто проявити професіоналізм.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Двійка пентаклів"

Додайте легкості. У любові рухайтеся назустріч одне одному. На роботі додайте ентузіазму.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Вам потрібно стати більш впевненим у собі. На роботі спробуйте прориватися вперед. А в стосунках літайте, мов метелик.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Сімка жезлів"

Розвивайте всередині себе вогонь. Саме він має надихати вас на нові звершення. У робочих викликах захищайте свої позиції.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Десятка кубків"

Насолоджуйтеся успіхом. У стосунках рухайтеся назустріч щастю. На роботі ситуація - просто чудова.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

Не дозволяйте страхам та кошмарам полонити вас. У стосунках прислухайтеся до інтуїції. А на роботі не варто комплексувати.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Король жезлів"

Опануйте себе. У стосунках потрібно стати більш впевненим у собі. На роботі не забувайте заявляти про себе.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Дурень"

Наважтеся зробити перший крок. У стосунки іноді додавайте трішки наївності. А на роботі розпочніть новий проєкт.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Туз пентаклів"

Відчуйте свою силу. У стосунках розкрийте своє серце. А на роботі - потенціал.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Двійка кубків"

Працюйте над почуттями. У стосунках не забувайте про дружбу. На роботі не ображайте інших.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Місяць"

Не обманюйте самі себе. У любові попрацюйте над комплексами з минулого. На роботі остерігайтеся ворогів.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Помірність"

Шукайте баланс, а знайшовши його, не втрачайте. У стосунках урівноважте ваші прагнення. На роботі захищайте внутрішнє полум'я.

Також читайте Астролог прогнозує загострення на фронті: названо місяць

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

Ретроградний Меркурій закінчився. Зібрали для вас поради, що треба робити.

Читайте також:

Особистий новий рік: астрологічний прогноз для Володимира Зеленського