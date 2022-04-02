Гороскоп на 2 квітня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 2 квітня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дозволяють проєктувати власне майбутнє.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 3 червня 2021 року розповідає, що Близнятам треба впевнено рухатися вперед, а Ракам проявляти інтелектуальну складову.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 3 червня 2021 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Імператриця"

Все розквітає довкола вас. Розвивайте ваші стосунки. А на роботі очікуйте втілення проєкту у життя.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

Буде боляче. У стосунках вас можуть добряче поранити. У робочих питаннях будуть конфлікти.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Впевнено рухайтеся вперед. У коханні йдіть до мети разом. На роботі не стишуйте активності навіть у вихідні.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Королева мечів"

Ваша сила полягає у вашому інтелекті. У коханні не варто конфліктувати з другою половинкою. У русі кар'єрними сходами проявіть креативність.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Справедливість"

Уважно все зважуйте. У стосунках знайдіть золоту середину. В роботі не кидайтесь у конфлікт сторч головою.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Туз мечів"

Перестаньте поглядати, мов свята невинність. У любові розкрийте свій потенціал. На роботі активно захищайте власні позиції.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Лицар кубків"

Відкрийте своє серце. У коханні прислухайтеся до порад ззовні. У робочих моментах довіряйте інтуїції.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "'Десятка пентаклів"

Ситуація покращується. У стосунках все налагоджується. На роботі ваш проєкт реалізується.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Король мечів"

Вас захоплять ваші комплекси. В коханні уникайте своїх страхів. У кар'єрі варто хоч трішки перепочити.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Вас винагородять. У стосунках очікуйте на приємні сюрпризи. На роботі додайте активності.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Шістка мечів"

Не зациклюйтеся на побутових справах. Стосунки можуть дати тріщину. На роботі краще перепочити день.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Паж жезлів"

Перед вами відкриваються нові можливості. У стосунках очікуйте на зміни. А на роботі подружіться з новими людьми.

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