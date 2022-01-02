Гороскоп на 2 січня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро допомагають зрозуміти наші прагнення.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 2 січня 2022 року розповідає, що Овнам слід працювати над почуттями, а Близнятам - очікувати викликів.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 2 січня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Паж кубків"
Працюйте над почуттями. У любові прагніть більшого. На роботі прислухайтеся до власної інтуїції.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Королева мечів"
Сконцентруйтеся на інтелектуальному розвитку. Ваші почуття можуть образити. У русі кар'єрними сходами захищайте свою позицію.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Шістка мечів"
На побуті не має концентруватися все життя. У любові очікуйте викликів. На роботі вас чекають випробування.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Паж пентаклів"
Працюйте над власним розвитком. На роботі дійте активніше. А у стосунках замисліться, чого ви хочете від фінансів та почуттів.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Зірка"
Потрібно досягнути баланс. У стосунках знайдіть рівновагу між почуттями та розумом. На роботі все просто чудово.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Дев'ятка мечів"
Попереду будуть випробування. Але ви зі всім впораєтеся. У стосунках приховайте ваші почуття. На роботі уникайте проблем.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Шістка кубків"
Працюйте над стосунками. Не забувайте про друзів. На роботі знайдіть однодумців.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Туз мечів"
Дізнайтеся більше. У стосунках не варто ображати партнера. На роботі дійте сміливо.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Башта"
Будуть зміни. У стосунках замисліться як перезавантажити почуття. На роботі потурбуйтеся про запасний варіант.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Туз кубків"
Пориньте у почуття. На роботі варто прислухатися до внутрішнього голосу. У русі кар'єрними сходами сподівайтеся на підтримку друзів.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "П'ятірка кубків"
Іноді буває сумно. У стосунках може бути боляче. На роботі працюйте краще.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Дурень"
Не бійтеся робити перший крок. А на роботі розпочніть новий проєкт. У стосунках спробуйте щось нове.
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