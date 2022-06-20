Гороскоп на 20 червня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 20 червня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають упевненість у завтрашньому дні.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 20 червня 2022 року розповідає, що справи Левів поліпшуються, а Терезам не варто приховувати емоцій.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 20 червня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Трійка кубків"

Знайдіть час, щоб розслабитися. Вирушайте на побачення з коханим або коханою. На роботі іноді варто робити перепочинок.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Смерть"

Очікуйте змін. У стосунках можливий крах почуттів. На роботі остерігайтеся нових викликів.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

Старанно працюйте та отримаєте результат. А над стосунками теж варто працювати. А у робочих питаннях проявіть професіоналізм.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Паж жезлів"

Покажіть ваш вогонь. У стосунках помандруйте кудись разом. У русі кар'єрними сходами не стримуйтеся.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Туз пентаклів"

Ваші справи неодмінно поліпшаться. У коханні насолоджуйтеся почуттями. А на роботі справи підуть вгору.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Помірність"

Не варто переливати з пустого в порожнє. У стосунках слід шукати баланс, а на роботі - "золоту середину".

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Королева кубків"

Не приховуйте емоцій. У коханні та у русі кар'єрними сходами варто неодмінно дослухатися до порад мудрої жінки.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Повішений"

Ситуація змінюється. У любові змініть ставлення до партнера або партнерки. Під час розв'язання робочих питань очікуйте на зміни.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Страшний суд"

Щоб ви не робили - пам'ятайте, що за ваші дії доведеться розплачуватися рано чи пізно. Будьте уважні у всіх сферах життя.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Сила"

Проявіть силу. У стосунках продемонструйте характер. А на роботі покажіть, що ви можете зробити у своїй сфері.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Трійка жезлів"

Попереду - нові можливості. У коханні рухайтеся вперед. А на роботі розпочніть новий проєкт.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Хороший день для укладання договорів. Стосунки можуть вийти на новий рівень. А на роботі час діяти активно.

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