Гороскоп на 20 червня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають упевненість у завтрашньому дні.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 20 червня 2022 року розповідає, що справи Левів поліпшуються, а Терезам не варто приховувати емоцій.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 20 червня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Трійка кубків"
Знайдіть час, щоб розслабитися. Вирушайте на побачення з коханим або коханою. На роботі іноді варто робити перепочинок.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Смерть"
Очікуйте змін. У стосунках можливий крах почуттів. На роботі остерігайтеся нових викликів.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Вісімка пентаклів"
Старанно працюйте та отримаєте результат. А над стосунками теж варто працювати. А у робочих питаннях проявіть професіоналізм.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Паж жезлів"
Покажіть ваш вогонь. У стосунках помандруйте кудись разом. У русі кар'єрними сходами не стримуйтеся.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Туз пентаклів"
Ваші справи неодмінно поліпшаться. У коханні насолоджуйтеся почуттями. А на роботі справи підуть вгору.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Помірність"
Не варто переливати з пустого в порожнє. У стосунках слід шукати баланс, а на роботі - "золоту середину".
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Королева кубків"
Не приховуйте емоцій. У коханні та у русі кар'єрними сходами варто неодмінно дослухатися до порад мудрої жінки.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Повішений"
Ситуація змінюється. У любові змініть ставлення до партнера або партнерки. Під час розв'язання робочих питань очікуйте на зміни.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Страшний суд"
Щоб ви не робили - пам'ятайте, що за ваші дії доведеться розплачуватися рано чи пізно. Будьте уважні у всіх сферах життя.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Сила"
Проявіть силу. У стосунках продемонструйте характер. А на роботі покажіть, що ви можете зробити у своїй сфері.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Трійка жезлів"
Попереду - нові можливості. У коханні рухайтеся вперед. А на роботі розпочніть новий проєкт.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Четвірка жезлів"
Хороший день для укладання договорів. Стосунки можуть вийти на новий рівень. А на роботі час діяти активно.