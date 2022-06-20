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Гороскоп на 20 червня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

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Гороскоп на 20 червня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Фото: ТСН.ua

Карти Таро дають упевненість у завтрашньому дні.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 20 червня 2022 року розповідає, що справи Левів поліпшуються, а Терезам не варто приховувати емоцій. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 20 червня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Трійка кубків"

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Знайдіть час, щоб розслабитися. Вирушайте на побачення з коханим або коханою. На роботі іноді варто робити перепочинок.  

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Смерть"

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Очікуйте змін. У стосунках можливий крах почуттів. На роботі остерігайтеся нових викликів.  

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

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Старанно працюйте та отримаєте результат. А над стосунками теж варто працювати. А у робочих питаннях проявіть професіоналізм. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Паж жезлів"

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Покажіть ваш вогонь. У стосунках помандруйте кудись разом. У русі кар'єрними сходами не стримуйтеся. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Туз пентаклів"

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Ваші справи неодмінно поліпшаться. У коханні насолоджуйтеся почуттями. А на роботі справи підуть вгору. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Помірність"

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Не варто переливати з пустого в порожнє. У стосунках слід шукати баланс, а на роботі - "золоту середину". 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Королева кубків"

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Не приховуйте емоцій. У коханні та у русі кар'єрними сходами варто неодмінно дослухатися до порад мудрої жінки.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Повішений"

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Ситуація змінюється. У любові змініть ставлення до партнера або партнерки.  Під час розв'язання робочих питань очікуйте на зміни. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Страшний суд"

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Щоб ви не робили - пам'ятайте, що за ваші дії доведеться розплачуватися рано чи пізно. Будьте уважні у всіх сферах життя. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Сила"

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Проявіть силу. У стосунках продемонструйте характер. А на роботі покажіть, що ви можете зробити у своїй сфері. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Трійка жезлів"

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Попереду - нові можливості. У коханні рухайтеся вперед. А на роботі розпочніть новий проєкт. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

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Хороший день для укладання договорів. Стосунки можуть вийти на новий рівень. А на роботі час діяти активно. 

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