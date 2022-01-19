Гороскоп на 20 січня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро підказують, що робити далі.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 20 січня 2022 року розповідає, що Скорпіонам потрібно шукати баланс, а Близнятам можна розчинитися у почуттях.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 20 січня 2022 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Самітник"
Час зануритися в аскезу. У стосунках зробіть паузу, а на роботі краще взяти відгул на цей день.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Туз жезлів"
Проявіть свій вогонь. У любові продемонструйте фантазію, а у русі кар'єрними сходами варто бути активними.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Туз кубків"
Розчиніться у почуттях. Насолоджуйтеся стосунками. А на роботі краще можуть вам тільки завадити.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Четвірка мечів"
Шукайте спокій. У стосунках спробуйте розслабитися. На роботі знайдіться місце для релаксу протягом дня.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Імператриця"
Ваша діяльність принесе плоди. У стосунках варто перейти на новий рівень. А на роботі краще юридично узаконити стосунки.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Шістка пентаклів"
Очікуйте на нагороду. У стосунках очікуйте на приємні сюрпризи. А на роботі можна просити про премію.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Лицар мечів"
Рухайтеся і не стримуйте себе. У стосунках не пораньте своїм сарказмом партнера. А на роботі доведеться прорубувати собі дорогу.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Маг"
Шукайте баланс. У стосунках знайдіть золоту середину. На роботі опануйте нові навички.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Трійка кубків"
Варто святкувати навіть маленькі перемоги. У стосунках згадайте, коли ви востаннє були на побаченні.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Смерть"
Час змін настав. У стосунках очікуйте на фініш. На роботі починайте шукати інші варіанти для праці.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Вісім пентаклів"
Працюйте та отримаєте гідний результат. У стосунках очікуйте покращення. А на роботі - винагороди за свою працю.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Паж жезлів"
Запалюйте людські серця. У стосунках прагніть чогось нового. А на роботі розпочніть новий проєкт.
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