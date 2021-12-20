Гороскоп на 20 грудня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 20 грудня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро допомагають сконцентруватися на тому, що відбувається.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 20 грудня 2021 року розповідає, що Ракам потрібно перепочити, а Левам - не створювати собі проблем.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 20 грудня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Десятка жезлів"

Не навантажуйте себе понад міру. У стосунках настав час перепочити. А на роботі не придумуйте собі додаткові навантаження.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Повішений"

Все змінюється. У стосунках все перевернеться з ніг на голову. А на роботі краще утриматися від різких рухів.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Сімка мечів"

Будьте обережні, коли вас намагатимуться обманути. У стосунках вас можуть образити. На роботі опирайтеся новим викликам.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Вісімка мечів"

Вашому серцю зараз потрібно перепочити. У стосунках захищайте свої почуття, а на роботі - емоції.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Не створюйте самі собі проблем. У стосунках варто трішки розслабитися. На роботі очікуйте на нові проблеми.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Трійка жезлів"

Попереду - нові відкриття. На роботі започаткуйте новий проєкт. А в стосунках подайте руку партнеру або партнерці.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Зірка"

Вам світить щаслива зоря. У стосунках рухайтеся назустріч одне одному. На роботі мудро розпочніть новий період.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Шістка кубків"

Обережно повертайтеся до минулого. У стосунках не забувайте про дружбу. На роботі працюйте над стосунками з однодумцями.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Очікуйте на перемоги. У любові ви будете домінувати. На роботі спробуйте щось нове і несподіване.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Місяць"

Пам'ятайте про наслідки своїх вчинків. На роботі вас очікують нові виклики, а в стосунках - нові випробування.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Колісниця"

Час рухатися вперед. У стосунках вирушайте на романтичне побачення. А на роботі очікуйте на відрядження.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Королева мечів"

Ваша зброя - це розум. Влучно використовуйте його на роботі. У стосунках не робіть боляче другій половинці.

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