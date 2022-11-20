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Гороскоп на 20 листопада 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
31
Час на прочитання
2 хв
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Гороскоп на 20 листопада 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Фото: ТСН.ua

Карти Таро допомагають усвідомити важливість подій.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 20 листопада 2022 року розповідає, що Ракам потрібно перепочити, а Левам - не створювати собі проблем. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 20 листопада 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Десятка жезлів"

Не навантажуйте себе понад міру. У стосунках настав час перепочити. А на роботі не придумуйте собі додаткові навантаження. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Повішений"

Все змінюється. У стосунках все перевернеться з ніг на голову. А на роботі краще утриматися від різких рухів. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Сімка мечів"

Будьте обережні, коли вас намагатимуться обманути. У стосунках вас можуть образити. На роботі опирайтеся новим викликам. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Вісімка мечів"

 Вашому серцю зараз потрібно перепочити. У стосунках захищайте свої почуття, а на роботі - емоції. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Не створюйте самі собі проблем. У стосунках варто трішки розслабитися. На роботі очікуйте на нові проблеми. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Трійка жезлів"

Попереду - нові відкриття. На роботі започаткуйте новий проєкт. А в стосунках подайте руку партнеру або партнерці. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Зірка"

Вам світить щаслива зоря. У стосунках рухайтеся назустріч одне одному. На роботі мудро розпочніть новий період. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Шістка кубків"

Обережно повертайтеся до минулого. У стосунках не забувайте про дружбу. На роботі працюйте над стосунками з однодумцями. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Очікуйте на перемоги. У любові ви будете домінувати. На роботі спробуйте щось нове і несподіване. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Місяць"

Пам'ятайте про наслідки своїх вчинків. На роботі вас очікують нові виклики, а в стосунках - нові випробування. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Колісниця"

Час рухатися вперед. У стосунках вирушайте на романтичне побачення. А на роботі очікуйте на відрядження. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Королева мечів"

Ваша зброя - це розум. Влучно використовуйте його на роботі. У стосунках не робіть боляче другій половинці.   

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Дата публікації
Перегляди
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