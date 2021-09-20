Гороскоп на 20 вересня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 20 вересня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро озвучують підказки долі

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 20 вересня 2021 року розповідає, що Овни чимало приховують, а Ракам варто знайти баланс.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 20 вересня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Місяць"

Ви дуже багато приховуєте. У стосунках розкажіть партнеру або партнерці правду. На роботі приховане може стати явним.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Очікуйте на перемоги. У стосунках вас чекає успіх. А на роботі - переможна хода.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Впевнено рухайтеся до своїх перемог. У любові завойовуйте серця. На роботі додайте активності.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Помірність"

Годі шукати своє. У стосунках варто більше дізнатися про другу половинку. На роботі знайдіть баланс.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Трійка кубків"

Час іноді відпочивати. У стосунках варто сходити на побачення. На роботі зберіться якось разом.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Вісімка кубків"

Час відійти від того, хто робить вам боляче. У стосунках буде важко. А на роботі очікуйте нових випробувань.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Лицар кубків"

Прислухайтеся до мудрих порад. У любові прагніть більшого. На роботі додайте емоційності.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "П'ятірка мечів"

Буде боляче. У стосунках вас можуть образити. На роботі остерігайтеся ворогів.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Король мечів"

Своїми словами ви можете зробити людям боляче. У стосунках остерігайтеся підлих людей. На роботі проявіть інтелектуальну складову.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Ви самі створюєте собі проблеми. У любові будуть труднощі, а на роботі - нові проблеми.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Двійка пентаклів"

Попереду - щось нове. У стосунках спробуйте щось нове. А на роботі розпочніть новий проєкт.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Лицар пентаклів"

Зробіть фінансовий аудит. У любові оберіть одну грошову ціль. У русі кар'єрними сходами шукайте вигідне місце.

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