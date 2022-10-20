Гороскоп на 20 жовтня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро допомагають працювати з долею.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 20 жовтня 2022 року розповідає, що на Терез очікують випробування, а Скорпіонам не варто ображати другу половинку.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 20 жовтня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Двійка кубків"
Зараз важко. Але ви знаєте, що робити у стосунках у майбутньому. На роботі рухайтеся вперед.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Колісниця"
Потрібно змінювати обставити. У стосунках вирушайте в романтичну подорож. А на роботі очікуйте на відпустки.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Четвірка жезлів"
Час укладати угоди та виходити на новий рівень. У стосунках сподівайтеся на покращення. На роботі завойовуйте нові висоти.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Король кубків"
Працюйте зі своїм почуттями. На роботі прислухайтеся до голосу серця. А у стосунках - до мудрих порад.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Колесо Фортуни"
Очікуйте на зміни. Ніщо не стоїться на місці. У стосунках варто розвиватися. А на роботі замислитися над запасним планом.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Шістка мечів"
Вашому серцю можуть зробити боляче. У стосунках будьте обережними. На роботі опирайтеся проблемам.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Вісімка мечів"
Вас очікують випробування. У стосунках вам можуть зробити боляче. На роботі очікуйте на виклики.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "'Туз мечів"
Пробивайтеся до успіху за допомогою розуму. У стосунках не ображайте другу половинку. А на роботі працюйте ефективніше.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Туз кубків"
Пориньте у почуття. У стосунках насолоджуйтеся почуттями. На роботі додайте пристрасті у своїй справі.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Десятка мечів"
Буде важко. Але ви встанете. У любові вам не пощастить. На роботі краще перечекати важкий період.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Король пентаклів"
Справжні напрацювання потрібні всім. У стосунках покажіть на що ви здатні. А на роботі - проявіть професіоналізм.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Паж пентаклів"
Створюйте щось нове. У стосунках оберіть нову ціль для розвитку. А на роботі щосили просувайтеся вперед.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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