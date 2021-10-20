Гороскоп на 20 жовтня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 20 жовтня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро допомагають краще пізнати себе.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 20 жовтня 2021 року розповідає, що Скорпіони мають прокладати дорогу своїми знаннями, а Дів очікують випробування.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 20 жовтня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Королева мечів"

Працюйте та отримаєте гідний результат. У стосунках прагніть отримати більше. На роботі відбивайтеся від ворогів.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Паж кубків"

Проявіть почуття. У стосунках не соромтеся проявляти емоції. На роботі варто діяти, прислухавшись до голосу серця.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Шістка мечів"

Побут - це ще не основа всього. На роботі вас можуть образити. У стосунках захищайте свої позиції.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Паж пентаклів"

Замисліться про прибуток. У стосунках потрібно оцінити ризики та втрати. На роботі шукайте достойні варіанти.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Зірка"

Вас супроводжує щаслива жінка. У любові розкрийте своє серце. А на роботі сміливо рухайтеся вперед.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

У стосунках очікуйте на випробування. На роботі буде важко. Загалом краще просто пережити цей день.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Шістка кубків"

Не забувайте про старих друзів. У стосунках не оминайте приятелів. А на роботі шукайте однодумців.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Туз мечів"

Прокладайте дорогу своїми знаннями. У стосунках проявіть сміливість. А на роботі не бійтеся робити перший крок.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Башта"

Все може змінитися. У любові змініть правила гри. На роботі - попереду нові виклики.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Туз кубків"

Стрибайте у почуття. У стосунках потрібно більше розслабитися. На роботі варто діяти.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "П'ятірка кубків"

Ви можете відчути гіркоту розчарування. У любові потрібно прагнути більшого. На роботі зараз краще не пропонувати свіжих ідей.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Дурень"

Дивіться під ноги, коли робите перший крок. На роботі розпочніть новий проєкт. У стосунках варто спробувати щось нове.

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