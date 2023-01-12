Гороскоп на 2023 рік для Терез за картами Таро

Карти Таро уже традиційно асоціюються з ворожінням. Але точно невідомо, відколи вони стали використовувати не тільки для гри, але й пророкування майбутнього. Однак перші зафіксовані натяки на можливість співвідношення карт та людських доль відносяться аж до XVI століття.

Пропонуємо вам дізнатися більше про те, що ж можливо чекає на Терези у 2023 році до допомогою гороскопу за картами Таро від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта Таро 2023 року для Терез «Лицар кубків»

Фото: ТСН.ua

Ця карта Таро говорить про ідеалізм, привабливість. Це Таро свідчить про позитив у стосунках та їхній розвиток. Цю карту можна схарактеризувати саме як того самого «принца на білому коні». Також ця карта Таро радить бути у стосунках та любові граціозними, тактовними, дипломатичними.

Не варто концентруватися на розчаруваннях у коханні. Проте будьте уважними, якщо ваш партнер або партнерка стануть примхливими та метушливими. Навчіться боротися з істериками інших та уникайте конфліктів. Такими є поради карт Тао для Терез на 2023 рік.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта Таро 2023 року для Терез «Поміркованість»

Ця карта говорить про те, що досягнути успіху у сфері роботи і кар'єри Терези у 2023 році можуть за допомогою балансу та терпіння. Саме спокій та умиротворення допоможуть вам краще працювати цьогоріч. Шукайте гармонії у своїх діях. А наступником кроком у русі кар'єрними сходами має стати безтурботність, яка водночас має не граничити з безвідповідальністю.

Що точно не буде вам допомагати - це неврівноваженість, надлишок емоцій, кидання у крайнощі, необачність та квапливість. Тому шукайте баланс і буде вам щастя.

Прогноз Таро на фінанси

Карта Таро 2023 року для Терез «Паж кубків»

Фото: ТСН.ua

Ця карта говорить, що ідеалізм та витання у хмарах не допоможуть вам заробити значні кошти у 2023 році. Зайва чутливість та наївність будуть тільки заважати вашому просуванню. Зараз ви плекаєте свою внутрішню дитину, а тому мрійництво не сприяє практичному погляду на речі.

Ваша емоційна вразливість та незрілість може зіграти з вами злий жарт, а ескапізм від реальності справі не допоможе. Потурбуйтеся про міцний фундамент для розвитку вашої власної справи та просування ваших ідей і реалізацію їх у реальне життя.

Також читайте Астрологиня передбачила смерть Путіна та позитивні зміни в Україні: коли це станеться

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік та дізнайтеся, що карти нам віщують.