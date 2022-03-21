Гороскоп на 21 березня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро допомагають зрозуміти, що робити далі.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 21 березня 2022 року розповідає, що у Левів справи підуть вгору, а Ракам варто відкрити душу ширше.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 21 березня 2022 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Шістка мечів"
Не зациклюйтеся на дрібницях. У стосунках можливі сварки. На роботі не пропагуйте конфліктів.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Паж жезлів"
Ви зараз - вогонь. Додайте експресії у стосунки. А на роботі проявіть активність.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Королева пентаклів"
Ситуація поліпшиться. У стосунках прислухайтеся до поради мудрої жінки. А на роботі знайдіть фінансовий проєкт.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Лицар кубків"
Відкрийте свою душу ширше. У коханні зануртеся в еротичні пригоди. Додайте драйвовості на роботі.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Туз пентаклів"
Справи йдуть в гору. У коханні очікуйте приємностей. А на роботі очікуйте премії.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Помірність"
Не переливайте з пустого в порожнє. У любові шукайте гармонію. У русі кар'єрними сходами знайдіть баланс з особистим життям.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Королева кубків"
Вас переповнюють емоції. Дайте їм вихід у стосунках. На роботі дійте, прислухаючись до голосу серця.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Повішений"
Знайдіть точку опори та змініть погляд на світ. У стосунках можливі зміни. У кар'єрі сподівайтеся на гірше.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Страшний суд"
За свої вчинки доведеться розплачуватися. У любові позбудьтеся свої страхів, а на роботі - комплексів.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Трійка жезлів"
Ви знаєте, куди рухатися. Але потрібно зробити лише перший крок - чи в стосунках, чи в кар'єрі.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Четвірка жезлів"
Щастя - поруч. У стосунках потрібно вийти на новий рівень. А на роботі варто розпочати новий проєкт.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Двійка кубків"
Шукайте однодумців. У любові йдіть назустріч одне одному. А на роботі знайдіть вірних вам колег.
Читайте також:
- Місяць без курсу в березні 2022: прихована загроза, що потрібно робити і чого краще уникати
- Місячний календар на березень 2022: коли повня і молодик
- Місячний календар на березень 2022: сприятливі та несприятливі дні