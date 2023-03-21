Гороскоп на 21 березня 2023 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 21 березня 2023 року розповідає, що Скорпіонам буде боляче, а Ракам не варто створювати собі проблем.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 21 березня 2023 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "П’ятірка жезлів"

Не варто влаштовувати сварки на рівному місці. У стосунках не варто провокувати партнера на конфлікт. У розв’язанні робочих питань візьміть паузу.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Самітник"

Ви знаєте, що потрібно робити, але опираєтеся цьому. У коханні варто згадати, навіщо ви розпочали ці стосунки. На роботі поміркуйте над вашою метою у кар’єрі.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Верховна жриця"

Мудрість — ваша зброя. У стосунках прислухайтеся до внутрішнього жіночого начала. У роботі робіть те, що вам справді хочеться.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Туз жезлів"

Дійте. У стосунках проявіть свою силу. У роботі додайте ентузіазму.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Вісімка кубків"

Потрібно вирішити — залишитися чи йти. У стосунках відверто поговоріть з другою половинкою.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Сімка пентаклів"

Працюйте гідно. У стосунках «зерна», які ви посади давно, можуть не вирости. У русі кар’єрними сходами оберіть одну ціль.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Башта"

Очікуйте на кардинальні зміни. У стосунках усе може дуже змінитися. А на роботі зміни просто незворотні.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Працюйте та отримаєте винагороду. У любові очікуйте на сюрпризи. А на роботі вимагайте премії.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Шістка мечів"

Не варто зациклюватися на побуті. У коханні не звертайте увагу на дрібниці. На роботі можливі випробування.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Туз пентаклів"

Все складається якнайкраще. У стосунках довіряйте партнеру. А на роботі ситуація покращиться.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Королева пентаклів"

Добивайтеся того, що хочете. Розслабтеся у коханні. На роботі час завойовувати нові вершини.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Паж жезлів"

Дійте. У стосунках додайте жару. У русі кар’єрними сходами продемонструйте активність.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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