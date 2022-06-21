Гороскоп на 21 червня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 21 червня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро озвучують, що робити далі.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 21 червня 2022 року розповідає, що Овнам треба остерігатися минулого, а Близнюкам варто опанувати внутрішню мудрість.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 21 червня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Трійка мечів"

Остерігайтеся спогадів минулого. У стосунках не шукайте причин для сварок. На роботі уникайте конфліктів.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "П'ятірка жезлів"

Не створюйте собі проблем. У коханні не варто сваритися. У робочих питаннях не піддавайтеся на провокації.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Верховна жриця"

Опануйте внутрішню мудрість. У стосунках прислухайтеся до голосу інтуїції. А в робочих моментах - до внутрішнього голосу.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Самітник"

Час перепочити. Відділіться трішки від партнера чи партнерки. У русі кар'єрними сходами зробіть паузу.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Сімка пентаклів"

Не закопуйте свій талант у землю. У стосунках варто зрозуміти, що ви прагнете від другої половинки. А на роботі працюйте ретельніше.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Король мечів"

Продемонструйте характер. У стосунках не робіть боляче другій половинці. У русі кар'єрними сходами покажіть силу волі.

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ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Справи покращуються. У стосунках насолоджуйтеся щастям. Дійте професійно на роботі.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Туз мечів"

Інтелект - ось ваша основна зброя. У любові проявіть мудрість. Дійте виважено на роботі.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Лицар кубків"

Відкрийте ваше серце ширше. Розчиніться на день у любові. Додайте трішки емоцій у робочі справи.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Справедливість"

Шукайте баланс. У стосунках урівноважте розум та емоції. На роботі пам'ятайте про наслідки своїх вчинків.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Ієрофант"

Хороший день для укладання договорів. Стосунки варто узаконити. У робочих питаннях будьте обережні з паперами.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Четвірка кубків"

Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. У стосунках проявіть свої найкращі риси. А на роботі візьміть відгул.

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