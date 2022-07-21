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Гороскоп на 21 липня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

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Гороскоп на 21 липня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Фото: ТСН.ua

Карти Таро дають змогу більше зрозуміти про себе.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 21 липня 2022 року розповідає, що Ракам слід продемонструвати характер, а Левам потрібно більше співпрацювати з людьми. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 21 липня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Сімка кубків"

©

Обирайте щось одне. У стосунках не варто розриватися між коханими. На роботі оберіть лише одну ціль і вирушайте до неї. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Четвірка мечів"

©

Заспокойтеся. Нині - час перепочити. У стосунках замисліться над їх продовженням. А на роботі заплануйте відпустку. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Король кубків"

©

Прислухайтеся до порад мудрого чоловіка. У стосунках ви здатні на більше. На роботі шукайте однодумців. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Сила"

©

Продемонструйте характер. У любові покажіть партнеру чи партнерці вашу силу. Дійте активно на роботі. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

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Потрібно більше співпрацювати з людьми. У стосунках рухайтеся одне до одного. А на роботі розпочніть новий етап. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Двійка кубків"

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Пам'ятайте про те, що стосунки - це не лише секс. Додайте більше дружби до вашої любові. На роботі спробуйте знайти справжніх друзів. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Десятка кубків"

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Насолоджуйтеся тим, що маєте. У стосунках рухайтеся разом до обраної мети. На роботі не буде перешкод. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Закохані"

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Зануртеся у почуття. У любові розкрийте ваше серце навстіж. А на роботі доведеться зіткнутися з певним вибором. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Двійка мечів"

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Буде боляче. Потрібно зціпити зуби. У стосунках захищайте свої позиції. А на роботі відстоюйте своє. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Сімка жезлів"

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Боріться і перемагайте. У стосунках покажіть, хто у них головний. У робочих питаннях захищайте справу, яку ви робите. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Дурень"

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Рухайтеся вперед. Не бійтеся у стосунках починати щось нове. А на роботі - діяти нестандартно. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Королева жезлів"

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Час проявити вогонь. У любові розкрийте свій потенціал. На роботі варто поводитися динамічніше.

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