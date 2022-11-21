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Гороскоп на 21 листопада 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
364
Час на прочитання
2 хв
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Гороскоп на 21 листопада 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Фото: ТСН.ua

Карти Таро підкреслюють наші позитивні сторони і показують негативні.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 21 листопада 2022 року розповідає, що Рибам потрібно шукати баланс, а Стрільцям - додати пристрасті. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 21 листопада 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Зірка"

Ситуація у вашому житті покращується. У стосунках додайте довіри. На роботі обдумайте план подальших дій. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Шістка кубків"

Довіряйте минулому, проте споглядайте у майбутнє. На роботі знайдіть гідних однодумців. А в любові не забувайте про дружбу. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Попереду - чергові перемоги. У стосунках опирайтеся проблемам. На роботі сміливо рухайтеся вперед. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Місяць"

Працюйте зі своїми комплексами. На роботі уникайте своїх страхів. На роботі подивіться у вічі випробуванням. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Колісниця"

Рухайтеся вперед. У стосунках очікуйте на зміни. На роботі уникайте співпраці з ворогами. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Королева мечів"

Розум - ось ваша основна зброя. Сміливо ним користуйтеся. На роботі пробирайте собі дорогу своїми знаннями. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Башта"

Очікуйте на кардинальні зміни. У стосунках помізкуйте над їх наслідками. На роботі замисліться про запасний варіант. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Лицар пентаклів"

Вам щастить. У стосунках очікуйте на приємні сюрпризи. На роботі заплануйте новий проєкт.  

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Туз жезлів"

Додайте пристрасті в усі сфери життя. На роботі не соромтеся проявляти енергійність. У стосунках час зайнятися пристрасним сексом. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Двійка жезлів"

Попереду - щось нове і незвідане. На роботі не бійтеся робити перший крок. У любові не варто зупинятися.  

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Королева кубків"

Час розібратися з власними емоціями. У стосунках варто обговорити ситуацію, що склалася з партнером або партнеркою. На роботі шукайте вірних колег. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Сила"

Шукайте баланс та гармонію. У стосунках виходьте на новий рівень. А на роботі започаткуйте щось нове. 

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Дата публікації
Перегляди
364
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