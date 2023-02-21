Гороскоп на 21 лютого 2023 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 21 лютого 2023 року розповідає, що Левам слід працювати головою, а Козорогам не варто ображатися.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 21 лютого 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Дурень"

Не бійтеся робити перший крок. У стосунках наважтеся на щось більше. На роботі спробуйте щось нове.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "П'ятірка кубків"

Вас можуть розчарувати вчинки деяких людей. У стосунках вам стане себе шкода. У русі кар'єрними сходами краще перепочити.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Туз кубків"

Вас переповнюють емоції. У стосунках насолоджуйтеся почуттями. На роботі час перепочити.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Башта"

Все може бути знищено дощенту. У стосунках спробуйте все будувати на новому фундаментів. У кар'єрі варто сконцентруватися на чомусь новому.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Туз мечів"

Працюйте головою. У стосунках вас очікують нові випробування, а на роботі - нові виклики.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Шістка кубків"

Не забувайте про старих друзів. У любові пам'ятайте про дружбу. На роботі шукайте однодумців.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Сміливо рухайтеся вперед. У стосунках додайте драйву. А на роботі - енергійності.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Четвірка мечів"

Потрібно відпочивати вас від часу. У любові зробіть паузу. А на роботі варто взяти відгул.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Сімка кубків"

Визначтеся, що ви хочете далі. У стосунках не женіться за всім відразу. На роботі оберіть один напрямок.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Колесо Фортуни"

Не ображайтеся занадто багато. У стосунках у вас залишилося ще трішки любові. На роботі вас можуть образити.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Королева пентаклів"

Прагніть до накопичення фінансів. У любові пройдіть перевірку фінансами. На роботі розпочніть новий проєкт.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Двійка жезлів"

Прагніть до чогось нового. У стосунках відкривайте нові горизонти. А на роботі не зупиняйтеся на досягнутому.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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