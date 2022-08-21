Гороскоп на 21 серпня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро підказують, куди рухати далі у житті.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 21 серпня 2022 року розповідає, що Ракам слід працювати над цікавими ідеями, а Дівам - не створювати собі проблем.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 21 серпня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Туз кубків"
Пориньте у почуття. Шукайте ідеальні почуття у стосунках. Насолоджуйтеся роботою.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Туз мечів"
Проявіть інтелектуальну складову. У стосунках не ображайте другу половинку. Складіть план роботи на наступний період.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Вісімка жезлів"
Рухайтеся вперед. У стосунках прагніть більшого. Знайдіть якусь опору на роботі.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Двійка кубків"
Працюйте над цікавими ідеями. Додайте дрібку щастя до почуттів. У робочих питаннях шукайте однодумців.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Король кубків"
Загартуйте ваш розум. У стосунках може бути важко. На роботі здобувайте нові знання.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Дев'ятка жезлів"
Не створюйте собі проблем. У любові очікуйте на проблеми. На роботі шукайте вихід з кризової ситуації.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Самітник"
Час побути наодинці. У стосунках зробіть паузу. На роботі візьміть відгул.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Туз пентаклів"
Очікуйте на щастя. У любові насолоджуйтеся тим, що маєте. На роботі рухайтеся вперед.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Шістка мечів"
Буде боляче. У стосунках приховайте ваші почуття. На роботі вас можуть образити.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Десятка пентаклів"
Справи покращуються. У любові вас розслабитися і насолоджуватися. На роботі можливий цікавий проєкт.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Сила"
Працюйте над собою. У стосунках проявіть силу. А в робочих питаннях - характер.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Шістка пентаклів"
Працюйте гідно та отримаєте результат. У стосунках дійте разом. На роботі очікуйте на премію.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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