Гороскоп на 21 серпня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро підказують, куди рухати далі у житті.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 21 серпня 2022 року розповідає, що Ракам слід працювати над цікавими ідеями, а Дівам - не створювати собі проблем.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 21 серпня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Туз кубків"

Пориньте у почуття. Шукайте ідеальні почуття у стосунках. Насолоджуйтеся роботою.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Туз мечів"

Проявіть інтелектуальну складову. У стосунках не ображайте другу половинку. Складіть план роботи на наступний період.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Рухайтеся вперед. У стосунках прагніть більшого. Знайдіть якусь опору на роботі.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Двійка кубків"

Працюйте над цікавими ідеями. Додайте дрібку щастя до почуттів. У робочих питаннях шукайте однодумців.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Король кубків"

Загартуйте ваш розум. У стосунках може бути важко. На роботі здобувайте нові знання.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Не створюйте собі проблем. У любові очікуйте на проблеми. На роботі шукайте вихід з кризової ситуації.

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ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Самітник"

Час побути наодинці. У стосунках зробіть паузу. На роботі візьміть відгул.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Туз пентаклів"

Очікуйте на щастя. У любові насолоджуйтеся тим, що маєте. На роботі рухайтеся вперед.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Шістка мечів"

Буде боляче. У стосунках приховайте ваші почуття. На роботі вас можуть образити.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Справи покращуються. У любові вас розслабитися і насолоджуватися. На роботі можливий цікавий проєкт.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Сила"

Працюйте над собою. У стосунках проявіть силу. А в робочих питаннях - характер.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Працюйте гідно та отримаєте результат. У стосунках дійте разом. На роботі очікуйте на премію.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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