Гороскоп на 22 грудня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 22 грудня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дозволяють знайти гармонію всередині себе.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 22 грудня 2021 року розповідає, що Скорпіонів очікують спокуси, а на Стрільців - випробування.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 22 грудня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Хороший день для укладання договорів. У стосунках дійте активніше. На роботі потрібно виходити на новий рівень.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Король кубків"

Працюйте над своїми почуттями. У любові прислухайтеся до поради мудрого чоловіка. На роботі довіряйте голосу серця.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Колесо Фортуни"

Все змінюється. У стосунках варто бути готовим до несподіванок. А на роботі обмізкуйте запасний варіант.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Шістка мечів"

Вам можуть зробити боляче. У стосунках не думайте лише про побут. На роботі остерігайтеся ворогів.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Лицар мечів"

Сміливо проривайтеся уперед. У стосунках не варто робити боляче другій половинці. На роботі будьте обережні з лиходіями.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Паж жезлів"

Додайте цікавості у всі сфери життя. На роботі не стримуйте своїх мрій. У стосунках займіться шаленим сексом.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Двійка кубків"

ТСН.ua

Рухайтеся до партнерства. На роботі опирайтеся проблема. А в стосунках не забувайте про дружбу.

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СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Диявол"

Попереду на вас очікують спокуси. У стосунках тільки ви вирішуєте. чи варто їм піддатися. А під час розв'язання робочих питань прислухайтеся до інтуїції.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Десятка мечів"

На вас очікують випробування. У стосунках ваші почуття захочуть образити. На роботі можливі нові виклики.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Закохані"

Прагніть більшого. Розчиніться у почуттях. А на роботі будуйте щось нове з натхненням.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Страшний суд"

Пам'ятайте про наслідки своїх вчинків. У стосунках приховайте ваші почуття. А на роботі остерігайтеся проблем з минулого.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Туз мечів"

Розум - ось ваша основна зброя. У стосунках ви маєте зрозуміти, чого хочете насправді. А на роботі пробивайте шлях інтелектом.

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