Гороскоп на 22 листопада для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 22 листопада для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дозволяють підвищити свою самооцінку.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 22 листопада 2021 року розповідає, що Дівам слід працювати над своїми емоціями, а Скорпіонів очікують нові випробування.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 22 листопада 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "П'ятірка мечів"

Вас можуть образити. Тому - захищайте своє. У стосунках може бути боляче. На роботі домагайтеся свого.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Королева пентаклів"

Працюйте та отримаєте гідний результат. На роботі розпочніть новий проєкт. А у стосунках варто домінувати.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Двійка мечів"

Ви знаєте, що робити, проте боїтеся зазирнути правді у вічі. На роботі очікуйте нові виклики, а в стосунках - випробування.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Колісниця"

Все тече - все змінюється. У стосунках вирушайте назустріч новим пригодам, а на роботі - можливі відрядження та переїзди.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Зверніть увагу на документи, які підписуєте. У стосунках виходьте на новий рівень. На роботі дійте активніше.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Король кубків"

Працюйте над своїми емоціями. У стосунках не піддавайтеся на провокації. На роботі знайдіть однодумців.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Колесо Фортуни"

Зміни - не за горами. У стосунках помізкуйте над розвитком, а на роботі замисліться про запасний варіант.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "'Шістка мечів"

Попереду - нові випробування. У любові вам можуть зробити боляче. На роботі спробуйте уникнути конфліктів.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Туз мечів"

Інтелект - ось ваша основа зброя. У стосунках спробуйте досягнути більшого. На роботі опирайтеся проблемам.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Туз кубків"

Вас переповнюють емоції, але варто навчитися з ними працювати. У стосунках прагніть більшого. На роботі дослухайтеся до голосу серця.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Десятка мечів"

Очікуйте на нові виклики. У стосунках прислухайтеся до внутрішнього голосу. А на роботі знайдіть щирих колег, які вас захистять.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Король пентаклів"

Час розвиватися. У стосунках дослухайтеся до своїх бажань. А на роботі рухайтеся вперед кар'єрними сходами.

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