Гороскоп на 22 лютого 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро допомагають у складні хвилини.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 22 лютого 2022 року розповідає, що Левам слід працювати головою, а Козорогам не варто ображатися.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 22 квітня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Дурень"
Не бійтеся робити перший крок. У стосунках наважтеся на щось більше. На роботі спробуйте щось нове.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "П'ятірка кубків"
Вас можуть розчарувати вчинки деяких людей. У стосунках вам стане себе шкода. У русі кар'єрними сходами краще перепочити.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Туз кубків"
Вас переповнюють емоції. У стосунках насолоджуйтеся почуттями. На роботі час перепочити.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Башта"
Все може бути знищено дощенту. У стосунках спробуйте все будувати на новому фундаментів. У кар'єрі варто сконцентруватися на чомусь новому.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Туз мечів"
Працюйте головою. У стосунках вас очікують нові випробування, а на роботі - нові виклики.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Шістка кубків"
Не забувайте про старих друзів. У любові пам'ятайте про дружбу. На роботі шукайте однодумців.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Вісімка жезлів"
Сміливо рухайтеся вперед. У стосунках додайте драйву. А на роботі - енергійності.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Четвірка мечів"
Потрібно відпочивати вас від часу. У любові зробіть паузу. А на роботі варто взяти відгул.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Сімка кубків"
Визначтеся, що ви хочете далі. У стосунках не женіться за всім відразу. На роботі оберіть один напрямок.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Колесо Фортуни"
Не ображайтеся занадто багато. У стосунках у вас залишилося ще трішки любові. На роботі вас можуть образити.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Королева пентаклів"
Прагніть до накопичення фінансів. У любові пройдіть перевірку фінансами. На роботі розпочніть новий проєкт.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Двійка жезлів"
Прагніть до чогось нового. У стосунках відкривайте нові горизонти. А на роботі не зупиняйтеся на досягнутому.
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